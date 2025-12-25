삼성전자·테슬라 이어…크리스마스 주식 선물은 '이것'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 선물 1위 삼성전자…“반도체 기대감”

해외 주식은 테슬라 독주…AI 열풍에 인기

성탄절을 전후로 주식을 선물하는 문화가 확산하는 가운데, 올해 개인 투자자들이 가장 많이 선물한 종목은 삼성전자인 것으로 나타났다.

KB증권은 올해 초부터 지난 22일까지 자사 '주식 선물하기 서비스'를 통해 이뤄진 거래를 분석한 결과 이같이 집계됐다고 25일 밝혔다.

삼성전자는 거래 건수 기준 전체 국내 주식 선물의 9%를 차지하며 1위에 올랐다. 삼성전자 우선주까지 포함하면 삼성전자 계열의 선물 비중은 전체의 10%를 웃돌았다.

국내 주식 선물 상위 종목에는 LG씨엔에스(4.0%)가 2위에 올랐다. ▲삼성전자 우선주(2.4%) ▲명인제약(2.3%) ▲두산에너빌리티(1.6%) ▲카카오(1.4%) ▲대한조선(1.3%) 등이 뒤를 이었다.

AD

증권가는 삼성전자가 다른 대형 반도체주에 비해 주당 가격이 상대적으로 낮아 선물 부담이 적고, 미국발 기술주 강세에 힘입어 반도체 업종 전반에 대한 추가 상승 기대감이 높아진 점이 투자자 선택에 영향을 미쳤다고 보고 있다.

김동원 KB증권 리서치센터장은 "삼성전자는 경쟁사 평균 대비 44% 할인된 주가순자산비율(PBR) 1.5배 수준으로, 글로벌 D램 업체 가운데 가장 저평가된 종목"이라며 "향후 주가 상승 여력이 크다"고 평가했다.

해외 주식 선물에서는 인공지능(AI) 열풍을 타고 미국 기술주가 강세를 보였다. 개인 투자자들이 가장 많이 선물한 해외 종목은 테슬라로, 전체 해외 주식 선물 거래의 10%가 테슬라에 집중됐다. 엔비디아가 약 9%로 뒤를 이었고 ▲팔란티어(5.0%) ▲알파벳 A(3.8%) ▲애플(3.5%) ▲아이온큐(2.8%) 등도 상위권에 이름을 올렸다.

이와 함께 테슬라 주가를 기초자산으로 한 상장지수펀드(ETF)인 'Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares(TSLL)'와 'YieldMax TSLA Option Income Strategy(TSLY)'도 해외 주식 선물 상위 10개 종목에 포함됐다.





AD

한편 지난 23일 한국경제인협회(한경협)은 국내 주식시장을 넓히고, 국민들의 기업사랑 분위기 조성을 위해 '주식 기프티콘 서비스'를 도입해야 한다는 아이디어를 국무조정실에 건의했다고 밝힌 바 있다. 주식 기프티콘은 특정 상장주식을 모바일 기프티콘 형태로 발행해 타인에게 디지털 방식으로 선물하는 개념의 금융투자 서비스다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>