일동바이오사이언스, 농림부·aT 주관 'K-푸드플러스 수출탑' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일동제약그룹의 건강기능식품 사업 계열사인 일동바이오사이언스가 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 'K-푸드 플러스(K-Food+) 수출탑' 수상 기업으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

'K-푸드 플러스 수출탑'은 농식품 및 전·후방 산업 등에 걸쳐 시장 활성화와 수출 증대에 기여한 기업을 선정해 포상하는 제도로, 올해 시상식은 23일 서울 서초구 aT센터에서 개최됐다.

경기도 평택시 일동바이오사이언스 사옥 전경. 일동바이오사이언스

AD

일동바이오사이언스는 지난해 4분기부터 올해 3분기까지 연간 수출 실적 700만 달러를 달성하는 등 헬스케어 소재 및 제품 분야에서 글로벌 시장 개척과 수출 확대에 대한 공로를 인정받았다.

일동바이오사이언스는 독자 기술을 바탕으로 ▲장 건강 ▲피부 면역 ▲콜레스테롤 개선 ▲체지방 감소 등과 관련한 다양한 프로바이오틱스(probiotics)와 포스트바이오틱스(postbiotics)를 개발해 선보이고 있다.

현재 태국과 말레이시아를 포함한 아시아 시장을 비롯해 미국, 캐나다 등 북미 지역에서도 좋은 반응을 얻고 있으며, 최근에는 스페인과 그리스 등 유럽 국가를 대상으로 수출길을 넓히며 성과를 내고 있다.

또한, ▲미국 'GRAS' 인증 ▲캐나다 보건부 'NHP' 등록 ▲할랄 및 코셔 인증 등 글로벌 시장의 기준에 부합하는 요건을 갖추고, 국내 최고 수준의 프로바이오틱스 제조 인프라를 활용한 위탁개발생산(CDMO) 및 제조업자개발생산(ODM), 원료 공급 사업 등을 활발히 전개하고 있다.





AD

일동바이오사이언스 관계자는 "5000종 이상의 균주 데이터와 원천 기술 등 프로바이오틱스 분야의 R&D 경쟁력을 바탕으로 다양한 기능성 소재와 제품을 지속적으로 개발하는 한편, 사업 파트너 발굴, 현지 맞춤화 전략 등을 통해 글로벌 진출 확대에 적극적으로 나설 계획"이라고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>