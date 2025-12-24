일동바이오사이언스, 농림부·aT 주관 'K-푸드플러스 수출탑' 수상

일동제약그룹의 건강기능식품 사업 계열사인 일동바이오사이언스가 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 'K-푸드 플러스(K-Food+) 수출탑' 수상 기업으로 선정됐다고 24일 밝혔다.
'K-푸드 플러스 수출탑'은 농식품 및 전·후방 산업 등에 걸쳐 시장 활성화와 수출 증대에 기여한 기업을 선정해 포상하는 제도로, 올해 시상식은 23일 서울 서초구 aT센터에서 개최됐다.
일동바이오사이언스는 지난해 4분기부터 올해 3분기까지 연간 수출 실적 700만 달러를 달성하는 등 헬스케어 소재 및 제품 분야에서 글로벌 시장 개척과 수출 확대에 대한 공로를 인정받았다.
일동바이오사이언스는 독자 기술을 바탕으로 ▲장 건강 ▲피부 면역 ▲콜레스테롤 개선 ▲체지방 감소 등과 관련한 다양한 프로바이오틱스(probiotics)와 포스트바이오틱스(postbiotics)를 개발해 선보이고 있다.
현재 태국과 말레이시아를 포함한 아시아 시장을 비롯해 미국, 캐나다 등 북미 지역에서도 좋은 반응을 얻고 있으며, 최근에는 스페인과 그리스 등 유럽 국가를 대상으로 수출길을 넓히며 성과를 내고 있다.
또한, ▲미국 'GRAS' 인증 ▲캐나다 보건부 'NHP' 등록 ▲할랄 및 코셔 인증 등 글로벌 시장의 기준에 부합하는 요건을 갖추고, 국내 최고 수준의 프로바이오틱스 제조 인프라를 활용한 위탁개발생산(CDMO) 및 제조업자개발생산(ODM), 원료 공급 사업 등을 활발히 전개하고 있다.
일동바이오사이언스 관계자는 "5000종 이상의 균주 데이터와 원천 기술 등 프로바이오틱스 분야의 R&D 경쟁력을 바탕으로 다양한 기능성 소재와 제품을 지속적으로 개발하는 한편, 사업 파트너 발굴, 현지 맞춤화 전략 등을 통해 글로벌 진출 확대에 적극적으로 나설 계획"이라고 밝혔다.
정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
