與 대전·충남특위, 충청권 메가시티 목표…충북의원도 함께(종합)

정청래 대표 "국가균형발전 본격 시작"

특별법 2월 말 처리 목표…주1회 회의

더불어민주당 내 대전·충남 통합 및 충청권 발전 논의를 주도하는 특별위원회에 충북 지역 의원도 함께할 예정이다. 대전·충남 통합 특별법을 2월 말까지 국회에서 통과시키겠다는 목표하에 주 1회 정례회의를 진행한다.

정청래 더불어민주당 대표가 24일 국회에서 열린 대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회 제1차 전체회의에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2025.12.24 김현민 기자

24일 여의도 국회에서 민주당은 '대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회 출범식 및 1차 전체회의'를 열었다. 출범식에 참석한 정청래 민주당 대표는 대전·충남 통합과 관련해 "국가 균형발전의 본격적인 시작"이라며 "이미 여러 행정절차가 진행돼 국회에서 법이 통과되면 빠르면 한 달 안에도 (통합이) 가능한 일"이라고 밝혔다.

특위 상임위원장인 황명선 최고위원은 "서울특별시와 제주특별자치도 수준의 재정 수준과 자치분권을 갖출 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 황 최고위원은 "1월 한 달 동안 충남도민, 대전시민 여러분의 의견을 충분히 듣는 공론화 과정을 진행하겠다"며 "의견들을 담아 특별법을 내년 1월 중, 늦어도 2월 초까지 발의하고 2월에 국회에서 처리할 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "6월3일(지방선거) 통합시장을 선출, 7월1일 통합특별시를 출범하겠다"고 덧붙였다.

특위는 앞서 18일 이재명 대통령이 민주당 소속 대전·충남 지역 국회의원들을 대통령실로 초대해 오찬 간담회를 진행한 이후 꾸려졌다. 통합시의 명칭 및 청사 등 세부 내용은 특위에서 의견을 수렴해 결정할 계획이다. 공동위원장은 박범계·이정문·박정현 의원이 맡았으며, 대전·충남 지역구 의원, 지역위원장, 지방자치단체장이 위원으로 포함됐다.

정청래 더불어민주당 대표가 24일 국회에서 열린 대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회 제1차 전체회의에서 발언하고 있다. 2025.12.24 김현민 기자

대전·충남 통합은 이재명 정부의 국정과제인 '5극 3특' 정책의 시발점이라는 해석이 나온다. 이재명 정부는 전국을 수도권, 동남권(부산·울산·경남), 대경권(대구·경북), 중부권(충청), 호남권 5극과 제주·강원·전북 특별자치도 등 3특으로 나눠 국가균형성장을 이뤄내겠다는 계획이다. 정 대표도 "이재명 정부의 국정과제인 5극3특의 첫 단추"라며 "인구 360만명, 지역내총생산 190조원 규모 통합경제권이 형성된다면 충청은 대한민국을 견인할 새 축이 될 것"이라고 기대감을 드러냈다.

이후 회의에는 충북 지역 의원들도 참여할 것으로 보인다. 비공개 회의 이후 박정현 공동위원장은 기자들과 만나 "충북 의원도 참여하도록 독려하고 충북에서도 적극 논의하고 있기 때문에 다음 회의에서는 충북 의원들도 참여할 것"이라며 "충청 발전특위로 (특위 명칭을) 정한 것은 결국 충북도 합쳐져야 충청권 메가시티로 갈 수 있기 때문"이라고 설명했다. 민주당 소속 충북 의원으로는 이강일·이광희·이연희·송재봉·임호선 의원이 있다.





특위는 주 1회 정례회의를 진행하기로 했다. 박정현 공동위원장은 "법안을 2월 말까지 통과시키기 위해 최대한 노력할 것"이라며 "공감대 형성을 위해 시도당 및 지역위원회까지 추진단을 마련할 예정"이라고 했다. 이어 "행정수도를 만들기 위한 활동이 있었기 때문에 이에 준해서 활동할 것"이라며 "몇 가지 이슈에 있어서는 특위 내 분과와 자문위를 구성할 예정이다"고 덧붙였다. 다음 회의는 다음 달 6일 진행될 예정이다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

