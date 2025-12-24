연천군, '접경지역 발전 유공' 국무총리 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 연천군은 행정안전부가 주관한 '2025년도 접경지역 발전 유공' 정부포상에서 국무총리 표창을 수상했다고 24일 밝혔다.

이번 수상은 연천군이 추진한 DMZ생태관광 자원화사업이 접경지역이라는 특수한 여건 속에서도 관광 활성화와 지역경제 회복, 생태자원 보전을 함께 이뤄낸 점을 높이 평가받은 결과다.

연천군은 행정안전부 특수상황지역개발사업을 통해 유해식물종이 번식하던 민통선 인근 임진강 홍수터를 생태와 관광이 어우러진 복합형 공간으로 조성하고, 이를 연천군을 대표하는 관광 명소인 '임진강 댑싸리정원'으로 탈바꿈시켰다.

이를 바탕으로 지역의 역사·문화 자원과 자연환경을 결합한 접경지역형 생태관광 모델을 구현했으며, 방문객 수가 2022년 이후 큰 폭으로 증가하는 등 지역 관광 활성화에 기여했다. 특히 임진강 댑싸리정원은 경기관광공사 '2025년 가을꽃 여행지'로 선정되며 사업의 우수성을 대외적으로 인정받았다.

연천군 관계자는 "이번 국무총리 표창은 접경지역이라는 제약을 지역의 강점으로 전환해 온 연천군의 정책 방향과 현장 중심 행정이 결실을 맺은 것"이라며 "앞으로도 접경지역의 특수성을 살린 정책을 지속 추진해 균형성장을 이끌어 나가겠다"고 말했다.





한편, 연천군은 사업 성과의 확산과 지속을 위해 사후관리 체계를 강화하고 관광자원의 단계적 고도화를 추진할 계획이다. 이를 위해 국가정원 지정을 목표로 한 '세계생태평화정원' 조성 기본계획을 수립 중이며, 이를 토대로 임진강 일대 생태·안보 관광 네트워크를 구축해 지역 간 연계를 강화함으로써 사업의 지속가능성을 제고해 나갈 방침이다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

