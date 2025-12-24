"심혈관질환, 아는 만큼 지킨다"…하남시, 전문의 건강 강좌 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 23일 하남시청 별관 대강당에서 시민 300여 명이 참석한 가운데 '2025 하반기 시민건강 특별강좌'를 성황리에 개최했다.

이번 강좌는 심혈관질환의 주요 위험 요인인 고혈압과 이상지질혈증에 대한 올바른 이해를 돕고, 예방과 지속적인 관리의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

이날 강의에는 서울대학교병원 순환기내과 이해영 교수가 강연자로 나서 심혈관질환에 대한 우리나라의 치료 현황과 고혈압의 진단 및 치료 원칙, 그리고 노년기 고혈압의 구체적인 관리 전략을 공유했다.

이어 하남시 고혈압·당뇨병 등록교육센터장인 가톨릭대학교 성빈센트병원 순환기내과 허성호 교수가 이상지질혈증 관리 전략을 주제로 강의를 진행했다.

허성호 교수는 "이상지질혈증은 증상이 없어 관리가 소홀해지기 쉽지만, 심혈관질환 예방을 위해서는 전문의 처방에 따른 꾸준한 약물치료가 가장 근거가 확실한 방법"이라고 강조하며, 대학병원 진료 현장에서 만나는 환자들의 사례를 나누며 시민들의 공감도를 높였다.

강의 후에는 시민들과 순환기내과 교수가 직접 소통하는 문답 시간이 마련됐다. 이 자리에서는 약물 복용의 필요성, 장기 치료에 대한 오해, 고혈압·당뇨병·이상지질혈증의 복합 만성질환 통합 관리 방법 등에 대한 질의응답이 활발히 이뤄졌다.

또한 행사 전후로 심뇌혈관질환 예방관리 캠페인과 홍보존을 운영해 시민들의 건강생활 실천을 독려했다.

박강용 하남시보건소장은 "고혈압·당뇨병·이상지질혈증은 함께 관리해야 심뇌혈관질환을 효과적으로 예방할 수 있다"며 "앞으로도 시민 눈높이에 맞춘 전문 교육과 예방 중심의 건강관리 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

이번 강좌는 현장 참석이 어려운 시민들을 위해 유튜브(하남고당TV)로 실시간 송출되었으며, 녹화 영상으로도 제공된다.





한편, 이번 특별강좌는 하남시 고혈압·당뇨병 등록교육센터가 주관하고 하남시와 가톨릭대학교 성빈센트병원이 후원했다. 관련 교육 및 상담을 희망하는 시민은 하남시 고혈압·당뇨병 등록교육센터로 문의하면 된다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

