부울경초광역경제동맹추진본부 신설… 부산시, 내년 상반기 조직개편안 발표

미래공간전략국·재정관 신설



내년 2월 조직개편 시행 계획

부산시가 민선 8기 시민행복도시 완성을 목표로 내년 상반기 조직개편을 추진한다.

부산시는 24일부터 내년 1월 13일까지 '행정기구 설치 및 정원 조례 개정안'을 입법예고하고 행정기구와 정원을 조정하는 2026년 상반기 조직개편을 진행한다고 알렸다.

시는 입법예고 이후 시의회 등과 협의를 거쳐 내년 1월 15일 개정안을 시의회에 제출하고 제333회 시의회 심의·의결을 거쳐 2월 중 조직개편을 시행할 계획이다.

이번 조직개편은 대규모 개편보다는 운영 과정에서 드러난 비효율을 조정하고 안정성과 효율성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 글로벌허브도시와 시민행복도시 실현을 위한 기반을 보강하는 데 중점을 둔 것이 특징이다.

주요 내용은 부울경초광역경제동맹추진단의 확대 개편이다. 기존 4급 과 단위 조직을 3급 본부로 격상하고 본부 내에 2개 전담 부서를 신설해 초광역 협력사업의 실행력을 높인다. 정부의 '5극3특 균형성장 전략'에 선제적으로 대응하고 부울경 3개 시도의 역량을 결집해 초광역 경제권과 생활권 조성을 추진한다는 구상이다.

지속가능한 미래형 도시공간 조성을 위한 미래공간전략국도 새로 만든다. 도시공간 전반에 대한 기본계획과 가이드라인을 총괄하는 조직으로 15분도시기획과를 이관하고 도시공간전략과와 도시공간혁신과를 설치한다. 이를 통해 도시공간 혁신 관련 업무와 사업을 통합 관리한다.

시 재정 운영을 총괄하는 재정관도 신설한다. 기획조정실 산하에 재정관을 두고 예산·지방세·회계 등 재정 전반을 총괄해 균형있는 예산 편성과 재정 건전성 확보 기능을 강화한다. 국비 확보와 정부 협력 대응을 전담하는 보좌 기능도 함께 보강한다. 또 통합돌봄 체계 구축을 위한 지원 부서를 신설해 시민 생활과 밀접한 분야의 행정 역량을 강화한다.





박형준 부산시장은 "그간의 시정 성과를 토대로 부산이 한단계 더 도약할 수 있도록 행정체계를 정비하려 한다"며 "시민 삶의 질과 도시 품격을 높이는 데 행정 역량을 집중하겠다"고 힘줬다.

