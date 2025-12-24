광양시, 광양만권 이차전지 특화단지 유치 포럼 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광양만권 K-배터리 공급망 핵심 거점 육성

전남 광양시는 지난 22일 국회의원회관 제2소회의실에서 '광양만권 이차전지 특화단지 유치 포럼'을 개최하고, 광양만권을 대한민국 K-배터리 공급망의 핵심 거점으로 육성하기 위한 전략을 논의했다고 24일 밝혔다.

이번 포럼은 광양만권을 이차전지 특화단지로 지정하기 위한 구체적인 방안을 모색하기 위해 마련됐으며, 광양시를 비롯해 순천ㆍ여수 등 광양만권 지역 관계자와 기업, 연구기관 전문가들이 참석해 열띤 토론을 벌였다.

광양시는 이번 포럼에서 광양만권이 대한민국에서 유일하게 이차전지 전주기 생태계를 갖춘 지역임을 강조했다. 광양만권은 리튬·니켈 등 기초원료 생산부터 전구체·양극재 생산, 재활용까지 이어지는 이차전지 전주기 산업 체계를 갖추고 있어, 이차전지 산업 경쟁력 확보에 유리한 입지를 지닌 지역으로 평가된다.

포럼에서는 두 차례의 주제 발표와 종합토론이 진행됐다. 첫 번째 발표에서는 최종서 한국배터리협회 상무가 국내외 이차전지 산업 동향을 소개했으며, 두 번째 발표에서는 정기영 순천대학교 교수가 광양만권 이차전지 특화단지 조성 및 육성 방향에 대해 설명했다.

이어진 종합토론에서는 문승일 한국에너지공과대학교 연구소장이 좌장을 맡고, 박재범 포스코경영연구원 수석연구원, 오익현 전남테크노파크 원장, 박찬진 전남대학교 교수, 노영태 KCL 본부장 등이 패널로 참여해 광양만권 이차전지 특화단지 지정을 위한 전략과 과제를 심도 있게 논의했다.

시 관계자는 "탄소중립과 에너지 전환 시대에 이차전지 산업은 핵심 전략 산업"이라며 "광양만권은 이차전지 전주기 생태계를 완비한 유일한 지역으로, 지금은 체계적인 준비가 무엇보다 중요한 시점"이라고 강조했다.

이어 "이번 포럼을 통해 광양만권을 K-배터리 공급망의 핵심 거점으로 도약시키기 위한 첫걸음을 내디뎠다"며 "광양시는 특화단지 공모에 반드시 선정될 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하고, 특화단지로 지정될 경우 기회발전특구의 제도적·정책적 강점을 적극 활용해 투자 유치와 기업 집적을 가속화하는 등 이차전지 산업 생태계를 전략적으로 고도화할 계획"이라고 밝혔다.





광양시는 이번 포럼을 계기로 광양만권 이차전지 특화단지 유치를 위한 논리를 더욱 공고히 하고, 산업통상자원부 및 관계기관과 긴밀히 협력해 국가첨단전략산업 특화단지 기초원료 분야로의 추가 지정을 적극 추진할 방침이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

