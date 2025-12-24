경기도, 잔반줄이기 기부금 284만원 초록우산어린이재단에 전달

경기도가 잔반 줄이기를 통해 적립한 기부금 284만8650원을 24일 초록우산어린이재단에 전달했다.
경기도는 구내식당을 이용하는 직원들이 1인당 평균 잔반량 목표를 달성하면 당일 결제된 식대의 10%를 적립해 아동 지원단체에 기부하는 '도전! 잔반 제로!' 캠페인을 진행해왔다.
올해 경기도청 직원들은 1인당 평균 잔반량 50g 미만 3회, 40g 미만 3회, 30g 미만 1회 등 총 7차례 목표 달성에 성공했다.
이를 통해서 모인 기부금은 284만8650원으로, 지난해 197만6450원보다 늘었다.
'경기도청 임직원 일동' 명의로 전달된 기부금은 초록우산어린이재단의 기후환경 캠페인 '기후변화, 뉴-노멀이 되다' 사업에 사용된다.
한파 등 이상 기후에 취약한 저소득 가정 아동에게 방한용품과 전기 난방용품을 지원할 예정이다.
지금 뜨는 뉴스
서기천 경기도 총무과장은 "잔반을 줄이는 일상 속 실천이 탄소 감축을 넘어 기후 취약계층 지원으로 이어졌다는 점에서 의미가 크다"면서 "앞으로도 환경 보호와 나눔을 함께 실천하는 조직 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>