원주시, 전국 기초자치단체 문화정책 콘체르토 성료

문화정책 공유·확산의 장

전국 84개 시군구서 600여명 참여

강원도 원주시는 지난 22일부터 23일까지 이틀간 상지대학교에서 열린 '2025년 전국 기초자치단체 문화정책 콘체르토(Concerto)'를 성황리에 마무리했다.

원주시가 지난 22일부터 23일까지 이틀간 상지대학교에서 열린 '2025년 전국 기초자치단체 문화정책 콘체르토(Concerto)'를 개최하고 있다. 원주시 제공

이번 대회는 전국 지자체의 문화정책을 공유하고 우수사례를 확산하기 위해 마련됐으며, 강원특별자치도경제진흥원과 (사)한국매니페스토실천본부가 공동 주최하고 원주시가 후원했다.

'문화와 도시, 그리고 회복력'을 주제로 열린 이번 행사에는 전국 84개 시군구의 공직자와 관계자 600여 명이 참석했으며, 토론회, 사례 발표회, 문화 공연 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

▲문화 거버넌스 구현 ▲문화활동 활성화 ▲문화 기반 도시 활력(경제 활성화) 등 총 3개 분야에서 160개 사례가 접수됐으며, 이 가운데 27개 사례가 우수사례로 선정됐다.

원주시는 문화활동 활성화 분야에서 '그림책을 도시의 일상 예술로-시민이 함께 그리는 그림책 도시' 사례가 시민 참여 기반을 확산하고 문화를 일상화한 성과를 인정받아 최우수상을 수상했다.

한편 행사 기간에는 꿈이룸 바우처로 재능을 키운 청소년들의 첼로 연주를 비롯해 지역 성악가 공연, 정선아리랑 특별공연 등 다양한 문화 프로그램도 함께 진행돼 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다.





원강수 원주시장은 "앞으로도 시민과 함께 만들어가는 문화도시를 실현하기 위해 지속 가능한 문화정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

