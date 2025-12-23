서울성모병원, '중증·희귀난치 치료' 어린이병원 개원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'성 니콜라스 어린이병원' 개원식 개최

서울성모병원이 중증·희귀난치 소아·청소년 환자를 위한 체계적이고 전문적인 치료를 제공하는 어린이병원을 개원한다.

서울성모병원 관계자들이 23일 서울 서초구 본원 대강당에서 '성 니콜라스 어린이병원' 개원식을 개최하고 기념사진을 촬영하고 있다. 서울성모병원

AD

서울성모병원은 23일 서울 서초구 본원 대강당에서 '성 니콜라스 어린이병원' 개원식을 개최하고 이같이 밝혔다.

어린이병원이 수호성인으로 삼은 성 니콜라스는 산타클로스 유래의 모델이 된 가톨릭 성인(聖人)이다. 3세기 동로마제국에서 가난한 이들을 도우며 자비로운 선행을 실천한 것으로 알려졌다. 크리스마스 밤에 머리맡에 몰래 선물을 두고 가는 산타클로스처럼, 마법 같은 치유의 경험을 아이들에게 전하고자 니콜라스 성인의 이름으로 명명했다.

소아청소년센터 시절부터 축적해온 다학제 협진 및 교육 시스템과 연구 역량을 기반으로 ▲소아암 ▲희귀·난치성 질환 ▲신생아·미숙아 ▲소아 중환자 진료 등 같은 고난도 치료에 역량을 집중한다는 계획이다. 또한 '건강한 미래'를 위해 조기진단-치료-사후 관리-복귀 지원을 아우르는 전인적 관점의 소아 의료 모델 표준을 제시해나갈 예정이다.

병원은 소아청소년과 14개 세부 분과 전문의 51명과 15개 협력 전문과 전문의 23명 등 총 74명의 전문의가 참여해 운영된다. 폭넓은 의료진 구성을 바탕으로 초극소 미숙아 치료를 비롯해 선천성질환, 소아암 등 고난도 중증질환에 대한 다학제 진료를 제공한다는 복안이다.

특히 국내에서 선천성 심장질환에 대한 소아 심장 수술이 가능한 7개 의료기관 가운데 하나로, 미숙아와 고위험 신생아 치료 분야에서 독보적인 역량을 인정받고 있다. 이와 함께 '우리아이안심병원'으로 지정돼 24시간 소아 응급 진료 체계를 운영하는 등 국내 최고 수준의 소아 전문 진료 역량을 갖추고 있다.

정서적이고 사회적인 영역을 통합한 프로그램을 운영해 환아들의 성장도 돕는다. 소아혈액종양병동 내에 마련된 라파엘 어린이학교는 강남교육청과의 협약을 통해 정규 교과를 인정받는 교육기관이다. 잦은 결석을 경험하는 환아들이 진학과 진급 등에 어려움을 겪지 않도록 학습 지원을 비롯한 또래 관계 유지, 정서적 안정과 회복을 지원한다. 또한 소아청소년완화의료팀인 '솔솔바람'을 운영하며 치료 전 과정에서의 통증에서부터 심리적 관리까지를 아우르고 있다.

서울성모병원장 이지열 교수는 "서울성모병원이 가진 최고 수준의 임상·연구·교육 인프라를 바탕으로 모든 아동이 건강하게 성장할 권리를 지키는 데 앞장서고 국가적 소아필수의료 체계 강화에 실질적으로 기여하겠다"고 했다.





AD

초대 성 니콜라스 어린이병원장 정낙균 교수는 "희귀·유전자 질환, 소아암, 감염 등 중증 소아 진료체계를 포괄적으로 갖추겠다"며 "질환의 치료에 앞서 예방과 조기 진단으로 환아들의 몸을 치료하는 것은 물론이고, 환아와 가족들이 겪는 복합적인 갈등과 아픔까지 아우르는 맞춤형 전인 치유를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>