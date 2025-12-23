◇신규선임
<부서장>
▲FC상품팀장 임지련
▲GA상품팀장 송주영
▲GA영업추진팀장 정성찬
▲홍보팀장 류지훈
▲보험리스크관리팀장 조재광
▲DX기획팀장 김영대
▲AX추진팀장 박현규
▲영업개발팀장 정주용
▲금융사업팀장 한대희
▲소비자지원팀장 백종규
▲시장개발팀장 현승훈
◇전보
<부서장>
▲LFC본부 단장 배재일
▲GA본부 단장 박재훈
▲DB사업팀장 허일찬
▲하이브리드영업추진팀장 최도유
▲GA사업팀장 고재범
▲BA사업팀장 설세원
▲상품개발1팀장 유재희
▲상품개발2팀장 이연진
▲전략기획팀장 겸 이사회사무국장 유상혁
▲성과관리팀장 임정인
▲고객전략팀장 윤현중
▲브랜드마케팅팀장 배진위
▲원신한추진팀장 김지철
▲총무팀장 김진봉
▲영업플랫폼팀장 권병용
▲고객개발팀장 박민경
▲경영개발팀장 박정서
▲ICT운영팀장 유대성
▲정보보호팀장 지정규
▲디지털보안팀장 윤경승
