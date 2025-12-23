iM뱅크, 신용보증기금과 1500억 규모 생산적 금융지원 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우대보증 지원

신용보증기금이 iM뱅크와 대구 수성 iM뱅크 본점에서 '지역경제 활성화를 위한 생산적 금융지원 패키지 업무협약'을 체결했다고 23일 밝혔다.

협약에 따라 iM뱅크는 신보에 총 53억원(특별출연금 50억원, 보증료 지원금 3억원)을 출연하고, 신보는 이를 재원으로 총 1500억원 규모의 특별출연 협약보증과 보증료 지원 협약보증을 공급할 계획이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 실물경제 회복 및 생산적 금융 확대, 중소·중견 성장사다리 구축, 혁신스타트업 생태계 조성, 무탄소에너지 보증 활성화, 사회연대경제 활성화 등 총 5개 부문에서 기업 성장단계와 특성에 맞춘 금융 지원을 강화한다.

우선 지역기반산업, 신성장동력산업 등을 영위하는 기업을 대상으로 특별출연 협약보증을 제공한다. 이를 통해 3년간 보증비율 100%를 적용하고, 보증료는 0.2%포인트 차감한다. 보증료 지원 협약보증으로는 3년간 0.5%포인트의 보증료를 지원해 기업의 금융비용 부담을 완화한다.

혁신성장분야 중견 후보기업, 초기 중견기업 등에는 보증비율을 90~95%까지 우대하는 특별출연 협약보증을 제공해 중소기업에서 중견기업으로의 성장 사다리를 강화할 방침이다. 혁신 스타트업에는 보증료 지원 협약보증을 통해 3년간 0.5%포인트의 보증료를 지원할 계획이다.

황병우 iM뱅크 은행장(왼쪽)과 최원목 신용보증기금 이사장(오른쪽)이 ‘지역경제 활성화를 위한 생산적 금융지원 패키지 업무협약식’에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 신용보증기금

AD

무탄소에너지보증 관련 기술 보유기업 및 발전사업자, 사회적기업, 협동조합 등 사회연대경제조직에는 2년간 0.5%포인트의 보증료를 지원할 예정이다.

최원목 신보 이사장은 "이번 협약이 지역 중심의 생산적 금융 지원을 통해 기업의 성장 기반을 강화하고 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 유관기관과의 협력을 지속 확대해 지역 우대금융을 활성화하겠다"고 밝혔다.





AD

황병우 은행장은 "이번 특별출연 및 신상품 출시는 기업의 지속가능성장과 지역경제로의 자금순환을 견인하기 위해 마련되었으며, 앞으로도 생산적 금융 확산에 iM뱅크가 적극 기여하겠다"는 뜻을 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>