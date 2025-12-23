출협, 아동 기관 40곳에 도서 1400여권 기증

도서기증 사업 '책 나눔 꿈 가꿈'
대한출판문화협회가 전국 40곳의 아동 기관에 어린이·청소년 도서 1400여 권을 기증하며 독서 환경 조성에 나섰다.
출협은 23일 한국어린이출판협의회와 함께 도서 기증 사업인 '책 나눔 꿈 가꿈'을 진행했다고 밝혔다. 이 사업은 2021년 시작돼 올해로 5회째를 맞았으며, 도서 구입이 어려운 지역아동센터와 돌봄센터, 그룹홈, 보육원, 장애 아동 특수 어린이집 등을 대상으로 하고 있다.
올해는 출협과 어출협이 선정한 유·아동 및 청소년 도서 1000여권을 전국 수십여 곳의 책이 필요한 곳에 전달해, 아이들이 다양한 책을 접할 수 있는 환경을 마련했다.
이창섭 출협 독서진흥담당 상무는 "어린이들이 책을 통해 상상력과 꿈을 키워가길 바란다"며 "앞으로도 독서문화 진흥을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
