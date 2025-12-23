인크레더블버즈, 누트라코스 행사서 골드제이의원 이현주 대표원장 초청 강연

AD

인크레더블버즈는 골드제이의원 이현주 대표원장이 최근 서울에서 열린 누트라코스(NUTRAKOS) 브랜드 행사 '2025 BEYOND TIME'에 초청 연자로 참여, 피부 노화를 'Slow Aging' 관점에서 바라보는 관리 접근에 대해 설명했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 누트라코스가 30년간 축적해 온 이너뷰티 연구와 브랜드 철학을 바탕으로, 피부 및 신체 관리 전반을 일상의 관리 흐름 속에서 조명하고자 기획됐다. 행사 현장에서는 누트라코스의 국제 특허 성분으로 알려진 6AA, 10AA+SMC를 핵심으로 한 아미노산 기반 이너뷰티 제품 '데일리 아미노샷'도 함께 소개됐으며, 의료진과 업계 관계자, 소비자가 참석한 가운데 강연을 중심으로 피부 관리에 대한 다양한 시각이 공유됐다.

이현주 대표원장은 강연에서 피부 관리를 의료 시술뿐 아니라 일상 속 관리와 함께 병행해야 한다는 점을 강조했다. 의료 시술이 관리 과정에서 중요한 역할을 하더라도, 그 상태를 안정적으로 유지하기 위해서는 자외선 관리, 생활 습관, 신체 활동 등 기본적인 관리 요소가 함께 고려돼야 한다는 설명이다. 이와 함께 이너뷰티 역시 이러한 관리 흐름 속에서 이해할 수 있는 하나의 요소로 언급됐다.

특히 아미노산과 관련해서는 인체 구성과 기능 유지에 있어 갖는 기본적인 역할이 소개됐다. 아미노산은 단백질을 구성하는 핵심 성분으로 전반적인 신체 상태와 연관된 요소로 설명됐으며, 이를 통해 피부 관리 역시 피부 자체에만 초점을 맞추기보다 보다 폭넓은 관리 흐름 속에서 바라볼 필요가 있다는 관점이 제시됐다. 이 대표원장은 아미노산 기반 이너뷰티가 일상적인 관리 루틴 안에서 어떻게 이해될 수 있는지에 대해서도 설명을 덧붙였다.

또한 피부 노화를 단순한 주름이나 탄력 저하와 같은 표면적 변화로 한정하기보다 골격·지방·진피·표피 등 여러 구조적 층위에서 나타나는 변화의 누적으로 이해해야 한다고 설명했다. 이러한 변화는 특정 요인 하나로 설명되기보다 생리적·환경적 요소가 복합적으로 작용한 결과로 해석해야 한다는 점도 짚었다.





이 대표원장은 "Slow Aging은 시간을 되돌리는 개념이라기보다, 현재의 상태를 보다 안정적으로 유지하기 위한 관리의 방향"이라며 "피부 역시 신체 전반의 상태와 연결된 요소로 바라볼 필요가 있다"고 말했다.





