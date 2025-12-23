꿈 많던 11세 소녀 김하음 양…뇌사 장기기증으로 4명 살려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뇌사판정 후 장기기증…4명에 새 생명

승무원이 되고 싶다던 꿈 많던 11세 소녀가 뇌사 장기기증으로 네 명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.

뇌사 장기기증으로 4명을 살리고 떠난 11살 김하음 양의 모습. 한국장기조직기증원

한국장기조직기증원은 지난달 7일 김하음양(11)이 순천향대학교 천안병원에서 폐장·간장·양측 신장을 기증했다고 23일 밝혔다. 하음 양의 기증으로 총 4명이 새 삶을 얻게 됐다.

기증원에 따르면 하음 양은 지난 8월 잠을 자던 중 갑작스러운 두통을 호소한 뒤 증상이 지속돼 병원으로 이송됐다. 의료진은 뇌수막염으로 진단하고 적극적인 치료에 나섰지만 하음 양은 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

가족들은 하음 양이 다시 깨어나기를 간절히 바랐지만 상태가 점차 악화했고 의료진으로부터 회복이 어렵다는 설명을 들었다. 깊은 고민 끝에 가족들은 하음 양이 다른 사람의 생명을 살리는 아름다운 일을 하고 떠나길 바란다는 마음으로 장기기증에 동의했다.

기증원은 "수혜자들이 건강을 되찾는다면 마음의 위안이 될 것이라 생각해 가족들이 기증에 동의했다"고 전했다.

크리스마스이브에 가족의 막내로 태어난 하음 양은 평소 '사랑한다'는 말을 자주 건네던 사랑스러운 아이였다고 가족들은 기억했다. 사람들 앞에서 춤추는 것을 좋아하는 밝고 활동적인 성격에 꿈도 많아 비행기를 타고 여러 나라를 다니는 승무원이 되고 싶다고 말하곤 했다.





하음 양의 어머니 양아름 씨는 "먼저 보내서 엄마가 너무 미안하다"며 "하음이가 남기고 간 따뜻한 마음을 간직하며 살아가겠다"고 말했다. 이어 "하늘에서는 하고 싶은 것을 마음껏 하며 편히 지냈으면 좋겠다"며 딸에게 마지막 인사를 전했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

