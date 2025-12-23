KB뱅크 인니, 부동산 개발사 인틸랜드에 221억 금융지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전략적 금융 협약 체결



KB국민은행 자회사 KB Bank 인도네시아(KBI)가 PT 인틸랜드 세자흐테라(PT Intiland Sejahtera)와 전략적 금융 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 KBI는 총 2500억 루피아(약 221억원) 한도의 금융 지원을 제공하며, 해당 자금은 인틸랜드 세자흐테라의 산업단지 개발 프로젝트 등에 활용될 예정이다.

이번 협약을 계기로 양사는 주택담보대출 협력, 현금관리 서비스(CMS), 산업단지 입주기업 대상 금융 서비스, 임직원 급여 서비스 등 다양한 협력을 확대해 나갈 계획이다.

협약식에 참석한 쿠날디 다르마 리에 KB Bank 인도네시아 은행장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다. 국민은행

PT 인틸랜드 세자흐테라는 인도네시아 대표 부동산 개발사 인틸랜드 개발(DILD)의 자회사로 인틸랜드 그룹 내 산업단지 개발을 총괄하는 법인이다. 동자바 '응고로 산업단지' 와 중자바 '바탕 산업단지' 등 주요 프로젝트를 통해 지역 경제 발전과 고용 창출에 기여하고 있다. 인틸랜드 그룹은 단독주택, 아파트, 오피스빌딩, 상업시설, 호텔과 같은 다양한 부동산 자산을 보유하고 있으며, 사우스쿼터, 세레나 힐스 등 다수의 프로젝트를 운영 중이다.

데이비드 호세아 PT 인틸랜드 세자흐테라 이사는 "이번 협약은 산업단지의 중·장기적 성장을 지원하는 중요한 금융 파트너십으로, KBI의 신뢰와 지원에 감사드리고 본 협력이 국가 경제 성장에도 기여를 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.





쿠날디 다르마 리에 KBI 은행장은 "이번 협력은 KBI의 우량 기업금융 포트폴리오를 확대하고, 인도네시아 부동산 및 산업 인프라 부문의 성장을 지원하기 위한 전략적 결정"이라며 "앞으로도 철저한 리스크 관리와 질적 성장을 기반으로 인도네시아 주요 산업과의 전략적 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





