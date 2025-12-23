모코플렉스, ‘큐로 배리어프리 키오스크’ 정부 공식 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 47개 항목 접근성 평가서 50점 만점 기록

프랜차이즈 통합 관리 솔루션 '큐로(QRO) 비즈' 운영사 모코플렉스는 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 우선구매대상 지능정보 제품 검증서를 취득, 서비스 중인 큐로 배리어프리 키오스크 인증을 마쳤다고 23일 밝혔다.

우선구매대상 지능정보 제품 검증은 장애인·고령자 등 디지털 취약계층의 편의를 보장하기 위해 과학기술정보통신부에서 진행하는 제도다. 큐로 배리어프리 키오스크는 전문가와 사용자의 평가를 거쳐 접근성과 사용성을 공식 인정받게 됐다.

특히 큐로 배리어프리 키오스크는 총 47개 항목으로 구성된 접근성 평가에서 50점 만점을 기록했다. 또 ▲지체(상·하지) ▲청각 ▲고령자 등 평가에 참여한 실사용자들이 주문에서 결제까지 어려움 없이 진행하며 효율성과 만족도 부문에서 높은 점수를 획득했다.

현재 모코플렉스는 ▲방향키 패드 ▲음성 안내 ▲고대비·확대·저자세 모드 등 장애인차별금지법에서 요구하는 배리어프리 기능을 모두 충족하는 키오스크뿐 아니라 장애인이 테이블에서 불편 없이 주문할 수 있도록 QR 오더 시스템을 무상으로 지원하는 등 동등한 접근성 보장에 주력하고 있다.





박나라 모코플렉스 대표는 "어떤 고객이든 매장을 이용하는 과정에서 기술 장벽에 가로막혀 불편함을 느껴선 안 된다"며 "합리적인 가격에 제공해, 사회적 약자뿐 아니라 점주들과도 상생에 나설 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

