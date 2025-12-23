함양군, 제18회 대한민국 지방재정 대상 … 행안부 장관상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자동차 기업 민원 특화 서비스로

세외수입 혁신 특별교부세 1억원 확보



경남 함양군은 행정안전부가 주관하는 '2025년 제18회 대한민국 지방재정 대상'에서 우수사례로 선정돼 행정안전부 장관상을 받으며 특별교부세 1억원을 확보했다고 23일 밝혔다.

행정안전부가 주관하는 '대한민국 지방재정 대상'은 2008년부터 시행된 재정 분야 최고 권위의 시상으로, 전국 지자체를 대상으로 세출 절감과 세입 증대 등 우수 재정 운영 사례를 발굴해 지방재정의 효율성과 건전성을 높이기 위해 매년 실시되고 있다.

함양군 제18회 대한민국 지방재정대상 수상 단체 사진.

함양군은 이번 평가에서 '함양군 자동차 기업 민원특화서비스(전자정부 기반 세외수입 혁신모델)'를 주제로 재정 위기 속 지속 가능한 자체 세입 확충을 끌어낸 사례를 발표했다.

이는 지방자치단체의 신규 수입원 발굴 방안을 제시하면서 동시에 세외수입 증대를 이끈 점에서 높은 평가를 받았다.





군 관계자는 "기업 민원 유치로 매년 100억 원 이상의 세외수입 증대를 위해 힘쓰고 있는 직원들의 열정으로 이룬 결과"라며 "앞으로도 재정 건전성 강화와 재정 혁신을 위해 신규 세원 발굴과 자주재원 확충에 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

