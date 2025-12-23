본문 바로가기
아이디어는 현장에서 태어난다… 부산교통공사, 부산시 공모전 석권

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.23 08:54

우수작 10건 중 7건 배출

기관 부문 최우수기관 선정

부산교통공사(사장 이병진)가 부산시 주관 '공공기관 직원 대상 정책 아이디어 공모전'에서 개인과 기관 부문을 석권하며 정책 기획 역량을 입증했다.


공사는 선정된 우수작 10건 가운데 7건을 직원 제안으로 채워 지난 19일 영도구 스페이스 원지에서 열린 시상식에서 부산시장상을 수상했다.

아이디어는 현장에서 태어난다… 부산교통공사, 부산시 공모전 석권 부산교통공사가 부산시 정책 아이디어 공모전에서 ‘싹쓸이’ 수상하고 기념촬영하고 있다.
이 공모전은 부산시 산하 공공기관 직원들의 정책 제안을 통해 시민 체감도가 높은 시정 과제를 발굴하기 위해 마련됐다.


총 503건의 아이디어가 접수, 부산시는 사전심사와 전문가 심사, 시민 심사(온라인 투표)와 발표심사 등 3단계 절차를 거쳐 개인(팀) 부문 수상작 10건과 기관상 수여 대상 기관 3곳을 최종 선정했다.


부산교통공사는 개인(팀) 부문 10개 수상작 중 대상 1건, 최우수상 1건, 우수상 3건, 장려상 2건 등 총 7건을 차지해 부산시 산하 공공기관 가운데 가장 많은 수상 실적을 기록했다. 수상작들은 교통안전 강화와 시민 생활편의 증진, 지역관광 활성화, 공공공간 활용 등 시민의 일상과 직결된 정책 과제를 폭넓게 다뤘으며, 실현 가능성과 정책 확장성 측면에서 높은 평가를 받았다.


대상 수상의 영예를 안은 아이디어는 '대중교통에 문화를 더하다, 교통-관광 융합 프로젝트'로, 대중교통활성화추진단 TF 소속 직원들로 구성된 팀이 제안했다. 이들은 부산도시철도 인프라와 글로벌 인기 콘텐츠 IP를 결합한 '포켓몬 지하철 스탬프랠리 in 부산 '메타몽의 여름방학'' 운영 경험을 바탕으로, 교통·관광·문화 융합형 정책 모델을 제시해 주목받았다.


이 아이디어는 IP 보유사와 교통공사, 버스, 관광공사 간 민관 협력을 통해 부산형 관광 상품을 개발하고 도시경제 활성화와 도시 브랜드 강화를 목표로 한다. IP 활용 관광지-교통 연계 통합 패스 출시와 대중교통 내 참여형 콘텐츠 운영 등이 핵심 내용이다.


부산교통공사는 기관별 참여도와 심사 결과, 수상 실적 등을 종합 평가하는 기관 부문에서도 '최우수기관'으로 선정됐다. 개인과 조직 차원의 참여 성과가 고르게 반영된 결과다.


이병진 부산교통공사 사장은 "이번 성과는 직원들이 시민 불편 해소와 편의 증진을 위해 꾸준히 고민해 온 결과"라며 "부산시와 한 팀이 돼 정책 실행 과정에 적극 참여하고, 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

