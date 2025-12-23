한국중부발전, 구례 문척면 경로당에 기부물품 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경로당 20개소 믹서기 지원…지역사회 상생 실천

전남 구례군은 22일 (주)한국중부발전이 문척면 어르신들의 건강한 생활을 지원하기 위해 문척면 경로당 20개소에 믹서기를 전달했다고 밝혔다.

이번 기부는 지역 어르신들의 일상생활 편의 증진과 건강한 식생활을 돕기 위한 취지로 마련됐으며, 전달된 물품은 경로당 공동 이용 물품으로 활용될 예정이다.

(주)한국중부발전이 구례 문척면 어르신들의 건강한 생활을 지원하기 위해 문척면 경로당 20개소에 믹서기를 전달했다. 구례군 제공

AD

한국중부발전은 지난 2023년 12월 정부의 제10차 전력수급기본계획에 따른 신규양수발전소 건설 우선 사업대상자로 선정되어 구례군 문척면 일원에 신규 양수발전소 건설 사업을 추진하고 있다.

그동안 지역 대표 행사 지원을 비롯한 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생에 힘써 왔으며, 특히 사업 대상지인 문척면 어르신들을 위해 매년 경로당에 물품을 지원하고 있다.

구례 양수발전소 건설 사업은 총사업비 약 1조 5,000억 원 규모의 대규모 국책사업으로 2028년 착공해 2034년 완공을 목표로 현재 정부 예비타당성조사가 진행 중이다.

건설 기간 수천억 원의 지역경제 파급효과가 기대되며 발전소 건설 및 운영 기간(약 60년) 동안 발전소 주변 지역 주민들을 대상으로 약 570억 원 규모의 사업이 지원될 예정으로 지역 발전과 주민 복지 증진에 크게 기여할 것으로 전망된다.





AD

김순호 구례군수는 "이번 기부는 지역 어르신들을 위한 따뜻한 나눔이자 지역사회와 함께 성장하려는 기업의 사회적 책임을 보여주는 사례"라며 "앞으로도 양수발전소 건설 사업이 지역 발전과 주민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 협력을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>