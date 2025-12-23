[날씨]전국 대부분 오후부터 '비'…강원 산지 최대 5㎝ 적설

화요일인 23일 인천과 경기 북서부에 오전부터 비가 내리기 시작해 오후부터는 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 경기 북부와 강원 내륙·산지에는 비나 눈이 예보됐다.
기상청에 따르면 예상 강수량은 서울·인천·경기·대전·세종·충남, 광주·전남·전북·부산·울산·경남, 대구·경북·제주도가 5∼20㎜, 강원 내륙과 산지·충북이 5∼10㎜, 강원 동해안 5㎜ 미만이다. 예상 적설량은 경기 북동부·강원 중·북부 내륙 1㎝ 안팎, 강원 중·북부 산지 1∼5㎝다.
주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 0.8도, 인천 0.8도, 수원 0.0도, 춘천 -5.5도, 강릉 1.5도, 청주 -0.9도, 대전 -2.9도, 전주 0.4도, 광주 1.8도, 제주 10.9도, 대구 -2.4도, 부산 5.2도, 울산 1.9도, 창원 2.5도 등이다. 낮 기온은 3∼15도로 예보됐다.
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
