반도체 현장 점검한 이재용…"과감한 혁신·투자로 기술 경쟁력 회복" 강조

기흥·화성 반도체 캠퍼스 방문

전영현 DS부문장 등 경영진과 미래전략 논의

이재용 삼성전자 회장이 반도체 핵심 사업장인 기흥과 화성 캠퍼스를 방문해 "과감한 혁신과 투자로 본원적 기술 경쟁력을 회복해야 한다"고 말했다.

22일 삼성전자에 따르면 이 회장은 이날 오전 경기도 기흥캠퍼스에 위치한 DS부문 차세대 연구개발(R&D) 단지 'NRD-K'를 점검했다. NRD-K는 미래 반도체 기술 선점을 위해 삼성전자가 조성한 복합 연구개발 단지다. 이 회장은 이곳에서 메모리, 파운드리, 시스템반도체 등 차세대 기술 개발 현황을 살폈다.

이 회장은 이날 오후에는 화성캠퍼스를 방문하고 디지털 트윈 및 로봇 등을 적용한 제조 자동화 시스템 구축 현황과 인공지능(AI) 기술 활용 현황을 점검했다.

화성캠퍼스에서는 전영현 DS부문장(부회장), 송재혁 DS부문 최고기술책임자(CTO·사장) 등 반도체 사업 주요 경영진과 글로벌 첨단 반도체 산업의 트렌드와 미래 전략을 논의했다. 이어 고대역폭메모리(HBM)와 차세대 공정 제품 개발에 기여한 연구·제조 인력들과 간담회를 가졌다.





이번 이 회장의 사업장 방문은 올해 하반기 들어 크게 실적이 개선된 반도체 사업 임직원들의 사기를 북돋아 주기 위함으로 풀이된다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

