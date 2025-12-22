한화손보, 금융소비자보호 선포…소비자보호실 확대개편

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총괄책임자 부사장 격상, 산하팀 신설

한화손해보험은 지난 19일 한화손해보험 라이프캠퍼스에서 '금융소비자보호 선포식'을 열고 소비자 보호체계를 대폭 강화했다고 22일 밝혔다.

나채범 한화손해보험 대표이사(왼쪽 줄 우측)를 비롯한 임직원들이 지난 19일 충북 충주시 한화손보 라이프캠퍼스에서 열린 '금융소비자보호 선포식'에서 금융소비자보호 헌장 선서를 하고 있다. 한화손보

선포식엔 나채범 대표를 비롯한 주요 임직원들이 참석한 가운데 진행됐으며, 소비자 권익 보호를 회사의 최우선 가치로 삼겠다는 실천 의지를 다지기 위해 마련됐다.

한화손보는 금융당국이 제시한 금융소비자 보호 거버넌스 모범관행을 선제적으로 이행하기 위해 태스크포스(TFT)를 구성하고 내부통제를 한층 강화할 방침이다.

이에 더해 '금융소비자보호 헌장'을 새롭게 제정했다. 적합한 금융상품·서비스를 제공하고 내부통제 강화로 금융사고를 예방하는 등 다섯 가지 행동강령을 담았다.

한화손보는 최근 소비자보호 역할을 확대하기 위해 관련 조직 명칭을 '고객서비스실'에서 '소비자보호실'로 변경하고 소비자보호총괄책임자(CCO) 직급은 상무에서 부사장으로 격상했다. 또한 산하 고객서비스팀을 신설하며 소비자정책과 권익 보호 역할을 강화했다.

보이스피싱 피해상담 지원서비스도 강화한다. 한화손보 가입 고객이 아니더라도 누구나 상담 서비스를 받을 수 있다. 불완전판매 예방을 위한 소비자보호 활동도 강화한다. 데이터 기반 모니터링과 분석 체계를 구축해 판매 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 식별한다.





한화손보 관계자는 "금융소비자보호는 회사가 지켜나가야 할 핵심 가치이자 지속가능한 성장의 원천"이라며 "고객에게 최고의 금융상품과 서비스를 제공하고 권익 보호에 기여해 손해보험사로서의 책임 경영을 이어나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

