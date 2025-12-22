코레일, 철도파업 대비 '비상수송체계' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국철도공사(코레일)가 철도 파업에 대비해 비상수송체계를 운영한다. 전국철도노동조합은 23일 오전 9시를 기해 무기한 총파업을 예고했다.

22일 코레일은 사장 직무대행을 중심으로 24시간 비상대책본부를 운영하는 등 철도노조 파업에 대응한 종합대책을 마련해 추진한다고 밝혔다.

파업 예고 기간 열차별 평시 대비 운행률은 KTX 66.9%, 새마을호 59%, 무궁화호 62% 수준을 유지할 것으로 보인다. 화물열차는 수출입 화물과 산업 필수품 등 긴급 화물 위주로 수송을 진행해 평시 대비 21.5% 수준의 운행률을 유지한다.

파업이 진행되면 필수유지인력 1만440명, 대체인력 4877명 등 1만5317명이 현장 업무를 맡아보게 된다. 이는 평시 현장 인력의 62.4% 수준이다.

기관사 등 대체인력은 열차 운행 경험과 비상 상황 대처 능력을 갖춘 경력자를 중심으로 운용된다. 이들은 업무 투입 전 현장실무 중심의 교육을 받았으며 철도안전법 및 산업안전보건법에 따른 자격 및 법정 교육도 완료했다.

코레일은 열차 이용객의 혼란을 방지하기 위해 모바일 앱 '코레일톡'과 홈페이지, 역 안내방송, 여객안내시스템(TIDS), 차내 영상장치 등을 통해 파업 관련 진행 상황을 안내할 예정이다.

또 파업으로 운행이 중지 예정인 열차 고객에게는 개별 문자메시지, 코레일톡 푸쉬 알림을 발송하고 열차 운행 중지로 승차권을 반환하거나 변경하는 경우 위약금을 면제, 운행 중지된 열차 승차권은 별도의 반환신청 없이도 일괄 전액 반환 조치한다.





코레일 관계자는 "파업 기간에는 열차 이용 전 운행 여부를 반드시 확인할 것을 당부드린다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

