AI·바이오 융합연구 돛 펼쳐… 동의대 인공지능그랜드ICT연구센터, K-BioX 운영위 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연구협력·인재양성 글로벌 협력 강화

동의대 인공지능그랜드ICT연구센터(센터장 정석찬)가 지난 12월 11일~12일 코엑스 C홀에서 개최된 'AI-BioX ConfEX 2025'에서 한인 생명과학자 네트워크인 K-BioX 운영위원회와 글로벌 협력 강화를 위한 업무 협약을 체결했다.

이번 협약은 'AI-BioX ConfEX 2025'의 기획 및 추진 과정에서 양 기관이 긴밀히 협력해 온 내용을 바탕으로 향후 AI·바이오 융합 분야의 연구 협력과 인재 양성, 산학연 연계 활동을 지속적으로 추진하기 위한 협력체계를 구축하고자 마련됐다.

협약식에 인공지능그랜드ICT연구센터 정석찬 센터장과 K-BioX 운영위원회 리시연 대표운영위원을 비롯한 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.

동의대 인공지능그랜드ICT연구센터와 K-BioX 운영위원회가 협약을 맺고 있다.

AD

협약의 주요 내용은 △AI-BioX ConfEX를 포함한 AI·바이오 융합 분야 협력 사업의 지속적 추진 △연구 역량, 네트워크 및 전문 인력 상호 교류 △동남권 전략산업(AI 스마트항만·물류, AI 제조·로봇, AI 스마트시티)과 생명과학 분야 융합 연구 및 기술 교류 △AI 및 바이오 분야 인재 발굴·양성 위한 교육·연구 프로그램 공동 운영 △지역 기반 AI·바이오 융합 생태계 조성 위한 공동 연구과제 발굴 및 산학연 협력체계 구축 등이다.

K-BioX는 미국을 중심으로 활동하는 생명과학자, 의료진, 바이오산업 종사자들이 참여하는 비영리 학술 단체이다. 글로벌 네트워크를 기반으로 온라인 세미나, 멘토링, 학술대회, 인재 양성과 국제 교류 활동을 펼치며 글로벌 바이오 생태계 구축을 이끌고 있다.

인공지능그랜드ICT연구센터 정석찬 센터장은 "AI와 바이오 융합 분야에서 교육·연구·산학연 협력이 유기적으로 이뤄지도록 K-BioX 운영위원회와 지속해서 협력하겠다"고 힘줬다.





AD

인공지능그랜드ICT연구센터는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 '지역지능화혁신인재양성사업' 지원을 받아 운영되고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>