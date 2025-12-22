본문 바로가기
대전시, '2025년 공유재산' 행정안전부 장관 기관 표창

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.22 15:08

2020년 대통령 단체표창 이어 6년 연속 수상 쾌거

전국 최초 공유재산 지하매설물 체계적 관리 높은 평가

대전시, '2025년 공유재산' 행정안전부 장관 기관 표창 사진=대전시 제공
전국 최초로 공유재산 지하 매설물 체계적 관리로 높은 평가를 받은 대전시가 행정안전부 주관 '2025년 공유재산 우수 지자체 시상식'에서 '우수사례 경진대회 부문' 행정안전부 장관 기관 표창을 수상했다.


공유재산 우수사례 경진대회는 공유재산의 효율적 관리와 전략적 활용을 통해 지방재정 건전화에 탁월한 성과가 있는 우수한 기관을 선정하는 전국 대회다.


대전시는 공유재산 분야에 남다른 노력과 업무혁신으로 2020년 대통령 기관 표창에 이어 6년 연속 기관 표창 수상의 영예를 안았다.


이번 대회에서 대전시는 '숨은 지하매설물 클리어스캔으로 무단점유 제로화 도전'사례를 발표했다.


그동안 지하 매설물은 국가 보안시설 등의 이유로 공유재산 사용료 부과의 사각지대였다. 송유관로에 대해 체계적인 조사를 통해 보이지 않던 지하공간에 대한 투명한 사용료 부과로 세원 확보와 공공자산 보호에 기여했다.


또한 공유재산 실태조사에 AI 항공 영상 자료를 융합함으로써 무단 점유, 용도변경 등 불법행위 적발을 위한 과학적 재산관리 시스템을 구축했다.


심사위원들은 문제해결에 대한 노력, 파급효과, 타 지자체로 확산 가능성 등 공유재산의 지하 매설물에 대한 체계적 관리와 지금까지 시도하지 않았던 분야에서 과학적 접근을 도입한 전국 최초 사례로 우수한 점수를 받았다.


전재현 대전시 행정자치국장은 "이번 수상으로 대전시의 공유재산의 체계적 관리 노력을 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 적극적인 공유재산 업무로 새로운 가치 창출을 선도하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
무단전재 배포금지

