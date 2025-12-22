李대통령, 대한노인회와 오찬 "초고령사회 진입…어르신 정책이 국민 모두 위한 정책"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"대한민국 역사 분수령 될 만한 중요한 한 해" 평가

"경제·정치·문화적 성취, 어르신 희생과 헌신 위에 세워져"

이재명 대통령은 22일 청와대 영빈관에서 대한노인회 임원진과 전국 시·도, 시·군·구 지회장 등 190여 명을 초청해 오찬을 함께하며 "올해는 대한민국 역사 분수령이 될 만한 매우 중요한 한 해였다"고 말했다. 이 대통령은 "지난해 느닷없는 계엄으로 후진국으로 전락할 위기에서 가까스로 벗어나 다시 정상 궤도로 진입했다"며 "오색빛깔 응원봉으로 국민주권을 바로 세운 '빛의 혁명'이 한국 민주주의의 위대함을 전 세계에 보여줬다"고 했다.

연합뉴스

이 대통령은 이날 '어르신이 걸어온 길, 우리가 이어갈 길'을 주제로 열린 행사에서 "경제·민생·정치·외교·국격 어느 하나 망가지지 않은 게 없었는데 국민이 힘을 모아준 덕분에 생각보다 빠르게 회복·정상화될 수 있었다"고 말했다. 그러면서 "우리가 이룬 경제적·정치적·문화적 성취는 어르신들의 희생과 헌신 위에 세워졌다"며 "전쟁의 폐허 위에 맨손으로 집과 기업을 일궈내고, 민주주의를 꽃피워낸 과정에 여러분이 함께했다"고 강조했다.

아울러 이 대통령은 "2025년 우리 대한민국은 노인 인구가 전체 인구의 20%를 넘어서는 초고령사회에 진입했다"며 "이제 어르신 정책이 곧 국민 모두를 위한 정책이 됐다"고 했다.

이 대통령은 내년 3월부터 지역사회 통합돌봄 제도가 전국 시행된다고 소개하며 "사시는 곳, 익숙한 공간에서 의료·요양·돌봄 서비스를 통합적으로 받게 될 것"이라고 말했다. 이 대통령은 이어 "기초연금 인상, 노인 일자리 115만 개 확대"와 함께 "요양병원 간병비의 건강보험 적용도 단계적으로 추진해 간병 부담을 덜겠다"고 했다.

연합뉴스

이중근 대한노인회장은 답사에서 "대통령 취임 이후 지역사회 통합돌봄 제도를 세밀히 준비해 준 데 감사드린다"고 한 뒤 '유엔데이(UN Day) 공휴일 재지정'을 건의했다. 그는 6·25전쟁 당시 국제사회의 지원과 희생을 기억·계승하자는 취지에서 "세계에서 유일하게 유엔데이를 공휴일로 지정한 나라가 되도록" 협력을 요청했다고 말했다.





한편 이 대통령은 이날 오찬으로 팥죽을 준비했다. 이 대통령은 "연말연시이기도 하고 동짓날이기도 해서 특별히 어르신들의 장수를 기원하며 따뜻한 팥죽을 준비했다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

