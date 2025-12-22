본문 바로가기
제조업 중심 구미시, 직결 철도 필수 경제계 주목

영남취재본부 김이환기자

입력2025.12.22 12:09

김천~구미~동구미~신공항노선
5차 국가철도망 계획에 반드시 반영돼야
신공항 배후도시 도약 위한 철도망 필요성
경제성·정책 타당성 갖춘 구미~신공항 철도
국가 균형발전의 핵심

경북 구미시－구미상공회의소는 22일 구미상공회의소에서 '신공항 배후도시를 향한 구미~신공항 철도 신설 정책토론회'를 열었다.


구미시가 주최하고 구미상공회의소가 주관한 이 날 토론회에는 김장호 구미시장과 박교상 구미시의회 의장, 윤재호 경북상공회의소 회장을 비롯해 기업 CEO와 경제단체 관계자 등 150여 명이 참석해 구미~신공항 철도 신설에 대한 지역 경제계의 높은 관심을 확인했다.


구미는 지난 반세기 동안 대한민국 산업화를 이끌어 온 핵심 거점으로, 국가산업단지를 중심으로 'K-산업'의 전초기지 역할을 해왔다.


최근 반도체 클러스터와 방산 혁신 클러스터 등 굵직한 국책사업이 잇따라 선정되고, 남부권 반도체 혁신 벨트에도 포함되며 국가 전략산업의 중심지로 다시 주목받고 있다.


구미 국가산업단지와 대구·경북 통합 신공항을 직접 연결하는 '김천~구미~동구미~신공항' 철도 노선이 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영돼야 한다는 공감대가 지역사회 전반으로 확산하고 있다.

제조업 중심 구미시, 직결 철도 필수 경제계 주목 「신공항 배후도시를 향한 구미~신공항 철도 신설 정책토론회」를 열었다./구미시청 제공
현재 구미는 전국 수출의 4.5%, 경북 수출의 63%를 차지하는 대표 산업도시다.


5개 국가산단과 3762개 기업, 9만3000여 명의 근로자가 밀집해 있지만, 1905년 경부선 개통 이후 120년 넘게 신규 철도사업이 추진되지 않은 지역이기도 하다.


국가산단에서 불과 10㎞ 거리에 신공항이 조성되는 지금이야말로 산업과 공항을 연결하는 철도망 구축의 적기라는 지적이 나오는 이유다.


구미시에서 제5차 국가철도망 구축계획에 반영 건의 중인 '김천~구미~동구미~신공항」'노선은 기존 경부선과 '서대구~신공항~의성'신설 노선을 최단 거리로 연결할 뿐 아니라, 동구미~신공항 구간은 기존 계획 노선을 활용할 수 있어 사업비 대비 편익이 크다는 점이 강점으로 꼽힌다.


구미시가 자체 시행한 연구용역에서도 해당 노선의 비용 대비 편익(B/C)은 0.922로 분석돼, 중부내륙철도(0.58), 달빛철도(0.483) 등 기존 국가철도망 사업보다 높은 경제성을 보였다.


이날 토론회에서 첫 번째 발표를 맡은 김근욱 경북연구원 부연구위원은 "항공 물류의 잠재력이 큰 구미에 저비용·고효율의 신공항 연결 철도는 선택이 아닌 필수"라며 "제5차 국가철도망 구축계획 반영이 꼭 필요하다"고 강조했다.


이어 정우성 국토연구원 연구위원은 수도권으로의 제조기업·혁신기업 집중 현상을 지적하며, "지역 거점 도시를 중심으로 한 교통·산업 인프라 확충이 국가 균형발전의 핵심"이라고 설명했다.


종합토론에서는 윤대식 영남대 명예교수가 좌장을 맡아 이영우 대구대 건설시스템공학과 교수, 이진선 우송대 철도경영학과 교수, 이석희 경상북도 정책자문관, 심규정 구미상공회의소 팀장과 함께 구미~신공항 철도 신설의 타당성과 추진 전략을 놓고 심도 있는 논의를 이어갔다.


토론자들은 제조업 중심 도시인 구미가 신공항과 철도로 직결되지 않을 경우 대경권 전체의 성장 동력과 지역 균형발전에 한계가 있을 수밖에 없다는 데 의견을 모았다.


구미시는 이번 정책토론회를 계기로 구미~신공항 철도 신설의 필요성을 대외적으로 확산하고, 지난 11월 예비타당성조사를 통과한 구미~군위 간 고속도로와 연계해 지역 경제 활성화와 국가 균형발전을 뒷받침하는 교통 인프라 구축에 속도를 낼 방침이다.


윤재호 경북상공회의소 회장은 "신공항 연결 철도는 구미 기업들의 물류 접근성을 획기적으로 개선할 수 있는 핵심 인프라"라며 "지역 경제계가 간절히 기다려온 사업"이라고 했다.


김장호 구미시장은 "대구·경북 통합 신공항이 지역 성장의 거점으로 자리 잡기 위해서는 구미 국가산단과 직결되는 철도는 필수"라며 "해당 노선이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 관계기관과 지속해서 협의해 나가겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

