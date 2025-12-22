하루 554만원어치 이산화탄소 흡수하는 전남 갯벌 효과 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남보환연, 전국 최초 갯벌 온실가스 72시간 측정



전남 갯벌 온실가스 시료채취 현장. 전남도 제공

전라남도보건환경연구원은 신안 지도 비식생 갯벌 탄소감축원 인증을 위한 이산화탄소 흡수능력 연구를 전국 최초로 72시간 연속 측정한 결과, 일일 약 554만 원의 경제적 효과가 있는 것으로 나타났다고 밝혔다.

전남도보건환경연구원은 2025년 시책사업으로 우리나라 갯벌의 43.8%를 차지하는 전남 연안 갯벌 중 신안 지도 비식생 갯벌에 대한 탄소감축원 인증을 위한 이산화탄소 흡수능력 연구를 지난 2~7월 중 4회 수행했다.

연구의 특징은 기존 연구와 달리 갯벌 표면에서 온실가스 흡수·배출량을 측정하는 개방형 역학 챔버를 이용해 일정한 농도의 이산화탄소를 챔버에 주입하면서 72시간(5분 단위) 연속 자동측정한 것이다.

갯벌에서 탄소흡수량 산정시 장기간 연속측정이 중요한 이유는 갯벌에서 공기 중 탄소 흡수량이 표층에서 광합성량 및 미생물 호흡에 의한 영향으로 시간에 따라 측정값의 차이가 크기 때문이다. 특히 야간은 호흡이 주로 이뤄져 일몰 이후 시간을 고려하지 않으면 탄소흡수량이 과대 산정될 수 있어 주·야간 측정값을 모두 확인해야 한다.

이번 연구 결과 갯벌의 탄소 흡수능은 -292㎎CO2/㎡·hr~95㎎CO2/㎡·hr(평균 -9 ㎎CO2/㎡·hr)로, 평균 1㎡에서 시간당 9㎎을 흡수한 것으로 확인됐다.

또 전남의 갯벌 면적 총 2,443.3㎢의 일일 이산화탄소 평균흡수량은 528톤으로, 승용차 기준으로 약 5만5,000대 배출량에 달한다.

지난 11일 기준 한국배출권 거래가격(1만500원)을 반영하면 일일 약 554만 원에 달하는 경제적 효과 있는 것으로 판단된다.

이번 연구는 해양수산부가 추진 중인 비식생 갯벌의 블루카본 인증을 뒷받침할 수 있는 과학적 연구 결과로 상당한 가치가 있다. 향후 전국 최대 면적을 보유한 전남 갯벌이 탄소감축원으로 인정받기 위한 자료로 활용될 것으로 기대된다.

전남보건환경연구원은 연구사업 결과를 10월 한국대기환경학회에서 발표했다. 한국대기환경학회 12월호에도 게재될 예정이다.





양정고 전남도보건환경연구원 대기질관리과장은 "추후 미생물의 광합성과 관련있는 일사량 측정 등을 통해 신뢰성 높은 자료 확보에도 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

