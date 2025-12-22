구몬학습, '아이어워즈 코리아 2025' 3관왕

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

웹·스마트앱·AI서비스 긍정 평가

구몬학습은 '아이어워즈(i-AWARDS) 코리아 2025'에서 3관왕을 달성했다고 22일 밝혔다.

아이어워즈는 웹어워드코리아·스마트앱어워드·소셜아이어워드·인터넷에코어워드·AI서비스어워드 5개 시상식을 통칭하는 브랜드로, 구몬학습은 ▲웹어워드 ▲스마트앱어워드 ▲AI서비스어워드 분야에서 대상을 받았다.

'아이어워즈(i-AWARDS) 코리아 2025' 시상식에서 김윤선 구몬학습개발부문장(오른쪽에서 두번째)이 상을 받고 있다. 교원그룹

웹어워드 분야에서는 구몬학습 홈페이지가 수상했다. 사용자 인터페이스(UI)를 새롭게 개편해 학습 서비스 정보를 빠르고 쉽게 찾을 수 있는 환경을 제공한 점이 높은 평가를 받았다.

스마트앱어워드와 AI서비스어워드 분야에서는 스마트구몬N이 우수한 평가를 받아 대상을 거머쥐었다. 스마트구몬N은 디지털 기반 학습 제공에 더해 방문교사, 채점교사, 오답질문방교사가 아이의 학습 데이터를 기반으로 학습을 관리하고, 외국어 발음을 교정할 수 있는 발음 코칭 서비스 '인토링'을 제공하고 있는 점이 심사위원단으로부터 우수한 평가를 받았다.





구몬학습 관계자는 "앞으로도 구몬학습만의 맞춤형 학습 및 관리 서비스를 통해 스마트 학습의 지평을 넓히는 데 기여하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

