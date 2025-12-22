광명시 내년 예산 1조3471억원 확정…18.8% 늘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기본사회·탄소중립·민생경제·자치분권 등에 2726억원 집중 투자

박승원 시장 "시민 일상 변화, 도시 미래 경쟁력 키우는데 집중"

일선 지방자치단체들의 긴축 재정이 잇따르는 가운데 경기도 광명시가 내년도 예산을 18.8% 늘린 확장 재정에 나서 주목된다.

광명시는 지난 19일 열린 시의회 본회의에서 내년도 예산이 올해 본예산보다 2128억원(18.8%) 늘어난 1조3471억원으로 확정됐다고 22일 밝혔다.

박승원 광명시장은 "내년도 예산에는 어려운 재정 여건 속에서도 중앙정부 국정과제 방향을 충실히 반영하면서 시가 지향하는 '기본사회 실현과 지속가능한 성장'이라는 도시 비전을 담아냈다"며 "시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들고 지역의 미래 경쟁력을 키우는 데 주력하겠다"고 말했다.

시는 ▲기본사회(499억원) ▲탄소중립·정원도시(1441억원) ▲자치분권·사회적경제·평생학습(274억원) ▲민생경제·일자리(512억원) 등에 2726억원을 집중 투자한다.

기본사회 분야의 경우 ▲입영지원금▲첫돌 축하금 ▲청년기본소득 등 기본소득 정책과 함께 ▲아빠 육아휴직 장려금 ▲독거어르신 제철과일 지원 ▲가족돌봄청년 지원 등 돌봄 정책을 확대한다. 어린이·청소년 교통비 지원, 교통소외지역 맞춤형 버스 운영, 주거·의료·교육 등에 대한 지원도 강화한다.

기후위기 대응을 위한 대규모 투자가 단행한다. 탄소중립, 도시숲길과 정원 조성, 도시농업 활성화, 자원순환경제 구축 등을 통해 환경과 일상이 공존하는 도시를 만들어 간다는 계획이다.

시는 내년 시민원탁회의와 주민자치 역량 강화 사업을 통해 참여 민주주의를 확대하는 한편, 평생학습지원금과 자치대학 운영, 도서관 서비스 확대로 배움이 지역 안에서 순환하는 구조를 구축한다. 사회적경제 분야 역시 로컬브랜드 육성과 공정무역 확산을 통해 지역경제와의 연결을 넓혀간다.

지역경제 회복과 민생 안정 분야에서는 공공일자리와 어르신 환경봉사대 등 일자리 사업, 지역화폐 확대, 상권 활성화, 중소기업 육성, 창업 교육 등으로 민생경제 회복을 뒷받침할 방침이다.





시는 확정된 예산을 연초부터 신속하고 체계적으로 집행하고, 사업별 성과 점검과 집행 관리를 강화해 시민 체감도를 높여 나갈 계획이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

