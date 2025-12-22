스타벅스, 저녁에 푸드 사면 음료 30% 할인…전략 통했다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스타벅스 코리아는 저녁 시간대 할인 프로그램 '굿 이브닝' 프로그램 시범 운영을 통해 제조 음료와 푸드 판매가 증가했다고 22일 밝혔다.

스타벅스가 '굿 이브닝' 프로그램의 대상 음료와 푸드를 확대한 지난 6월18일부터 이달 9일까지 25주간의 판매 동향을 분석한 결과, 프로그램 시행 이전 대비 오후 6시 이후 전체 제조 음료 판매량은 하루 평균 20% 증가했다. 푸드 역시 판매가 늘었으며, 특히 샌드위치 판매량은 36% 증가했다.

'굿 이브닝'은 오후 6시 이후 케이크 또는 샌드위치를 제조 음료와 함께 구매할 경우 제조 음료를 30% 할인해주는 프로그램으로, 저녁 시간대 카페 이용 수요를 반영해 올해 4월부터 시범 운영되고 있다. 스타벅스는 고객 수요를 반영해 지난 6월 18일부터 대상 음료를 디카페인·카페인 프리 음료에서 전체 제조 음료로 확대하고, 푸드 역시 케이크에 샌드위치를 추가했다.

제조 음료 중에서는 블렌디드 음료 판매량이 확대 이후 2배 가까이 증가했으며, 디카페인 아메리카노 판매량도 30% 늘었다. 푸드 부문에서는 샌드위치 판매 증가가 두드러졌고, 케이크 역시 일부 제품을 중심으로 판매가 늘어난 것으로 집계됐다.





스타벅스는 이러한 판매 동향을 바탕으로 '굿 이브닝' 프로그램의 시범 운영 기간을 오는 31일까지 연장했다. 이상미 스타벅스 코리아 마케팅 담당은 "저녁 시간대에 스타벅스 매장을 방문해 음료와 푸드를 즐기며 다양한 상품을 보다 합리적인 가격에 이용할 수 있도록 연말까지 굿 이브닝 프로그램을 운영한다"라며 "연말 소중한 사람과 함께 스타벅스에서 즐거운 추억을 만들길 바라며, 앞으로도 스타벅스는 다양한 고객 혜택 프로그램을 고안해 차별화된 브랜드 경험을 전하기 위해 노력할 것"이라 말했다.





