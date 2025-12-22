현대차 "토요타는 라이벌이자 동반자"…WRC 3관왕 축하 광고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'경쟁을 넘어서'…"내년도 짜릿한 승부 이어가자"

레이싱 넘어 수소사업 등 타 분야로 협력 확대

현대자동차가 '토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀'의 '2025년 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)' 3관왕 달성을 축하하는 광고를 내면서 양사가 레이싱 분야에서 펼쳐온 선의의 경쟁이 눈길을 끈다.

22일 현대차가 한국과 일본 복수의 주요매체에 게재한 전면광고 '경쟁을 넘어서(Beyond competiton)'에는 지난달 초 랠리 재팬 포디움에 오른 도요다 아키오(드라이버네임 모리조) 토요타그룹 회장과 세바스티엥 오지에 선수, 뱅상랑데 선수 등 TGR-WRT 팀원들이 환호하는 모습이 담겼다.

현대자동차가 22일 일본 주요 신문에 게재한 전면 광고. 현대차

AD

또 올시즌 WRC에 참여한 현대차 i20 N 랠리 1(왼쪽 아래)과 토요타 GR야리스랠리 1 등 양사의 레이싱 차량이 경주에 나선 장면이 포함됐다.

현대차는 선의의 경쟁을 펼친 라이벌 토요타의 선전을 진심으로 축하하는 차원으로 광고를 진행했다고 밝혔다. 현대차는 한·일 양국의 언어를 통해 "모리조 선수와 토요타 가주 레이싱 월드 랠리팀의 2025 WRC 시즌 트리플 크라운 달성을 축하합니다"라는 의미를 담았다.

이어 현대차는 "(양사는) 모터스포츠를 향한 뜨거운 열정으로, 선의의 경쟁을 펼치고 함께 성장하는라이벌이자 동반자"라면서 "내년 시즌에도 팬들에게 감동을 선사할 짜릿한 승부를 함께 만들어 가길 기대한다"고 덧붙였다.

이번 광고는 지난해 '현대 쉘 모비스 월드 랠리팀' 소속 티에리 누빌 선수의 WRC 드라이버 부문 우승 당시 토요타의 '축하 광고'에 화답하는 차원이다.

지난해 용인에서 열린 ‘현대 N x 토요타 가주 레이싱 페스티벌’ 현장에서 정의선 현대자동차그룹 회장(왼쪽)과 토요다 아키오 토요타그룹 회장이 관람객들에게 인사하고 있다. 현대차

현대차와 토요타는 최근 레이싱 분야에서 돈독한 관계를 이어오고 있다.

지난해 10월 27일에는현대자동차그룹과 토요타그룹이 용인에버랜드 스피드웨이에서 '현대 N x 토요타 가주 레이싱' 페스티벌을 공동 개최한 바 있다. 당시 정의선 현대자동차그룹 회장과 토요다 아키오 토요타그룹 회장은 WRC 차량에 함께 탑승해, 여러 차례 '도넛 주행'을 선보이는 등 고난도 퍼포먼스를 펼쳤다. 둘은 메인 스테이지에 올라 포옹을 나누면서, 서로의 모터스포츠 산업에 대한 열정을 칭찬했다.

정 회장은 "토요타와 함께 모터스포츠 분야에서도 계속 도전해 더 많은 분들이 운전을 즐길 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다. 토요다 아키오 회장도 "토요타와 현대차가 함께 손잡고 더 나은 사회, 그리고 모빌리티의 미래를 만들어 가고 싶다"고 화답했다.

올해 6월 '뉘르부르크링 24시 내구레이스'에서는 현대차와 토요타가 함께 부스를 운영하기도 했다. 양사 WRC경주차가 공동으로 전시됐으며, 현대차는 '움직이는 연구소'로 불리는 롤랭랩RM19, 토요타는 GR 야리스 M컨셉트 등 미드십 고성능콘셉트카를 선보였다.

WRC에 참여한 현대차 i20 N 랠리 1(오른쪽)과 토요타 GR야리스 랠리 1 차량의 경합을 형상화한 그래픽 이미지. 현대차

레이싱 분야에서 협력은 다른 사업 분야로까지 확장되고 있다. 대표적인 사례가 현대차와 토요타가 세계 1위와 2위에 올라있는 수소사업 분야다. 양사는 시장 형성단계인 수소 산업에서 인프라 확충에 힘을 모으고 있으며, 올해 5월 BMW와 호주에서 '수소 운송 포럼'을 공동으로 설립했다.





AD

장재훈 현대차그룹 부회장은 지난 4일 고양시 현대모터스튜디오에서 "토요타와 실제 많은 부분 협력을 하고 있다"라며 "(수소) 표준부터 탱크 표준에 대한 얘기도 있었다"라고 강조한 바 있다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>