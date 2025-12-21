서울영화센터 "상영관·공유오피스 대관료 내년 3월까지 무료"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난달 28일 중구 충무로에 문을 연 서울영화센터가 내년 초부터 상영관과 공유오피스 대관을 시작하면서 3월까지 대관료를 받지 않기로 했다.

서울시는 21일 "서울영화센터의 초기 운영 부담을 낮춰 영화인과 관련 단체·기관이 공공 영화 공간을 적극적으로 활용할 수 있도록 지원하겠다"며 이 같은 운영계획을 밝혔다.

내년 3월까지 수시 대관 무료 운영

서울영화센터는 3개의 상영관, 공유오피스, 다목적실, 기획전시실을 갖춘 시설로, 주요 시설을 내년 3월까지 수시 대관 방식으로 무료 운영하며 4월부터 정기 대관 방식으로 유료 전환한다.

상영관은 세미나, 시사회 등 각종 영화 관련 행사와 교육·전시 프로그램에 폭넓게 사용되는 공간이며 대관 신청은 오는 23일부터 서울영화센터 누리집에서 접수한다.

1관은 166석 규모로 돌비 사운드 시스템을 갖췄고 35㎜ 필름과 디지털 상영이 가능하다. 2관은 78개의 컴포트석을, 3관은 68개 리클라이너석을 각각 설치했다.

공유오피스는 영화인 창작 활동과 비즈니스 교류 활성화를 위해 마련된 공간으로, 회의실, 탕비실, 사물함 등 부대시설도 갖췄다. 오는 29일부터 누리집을 통해 선착순으로 신청할 수 있다.

상영관 대관신청 23일부터…공유오피스 29일부터

공유오피스 이용은 서울영화센터 영화인 멤버십제(회원제)로 운영하며 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS)에 등록된 영화인이면 멤버십에 가입할 수 있다.

아울러 서울영화센터는 이달 한국영화 제작사 재발견 특별전과 고(故) 김지미 배우 추모전을 진행했고, 이달 20∼31일에는 안성기 배우 회고전을 선보인다. 내년 1월 9∼29일에는 1980∼1990년대 한국영화 뉴웨이브 시대를 대표로 '코리안 뉴웨이브' 기획전을 개최한다.

이외에도 서울영화센터는 매달 독립·예술영화전 정기 상영 프로그램을 운영한다.

12월은 '사람과 고기', '전력질주', '만남의 집', '괜찮아 괜찮아 괜찮아!', '침범' 등 독립영화 다섯 편과 '콘클라베', '고스트캣 앙주', '어글리 시스터' 등 예술영화 세 편을 상영 중이다.

1월에는 '죄많은 소녀', '다음 소희', '썬더버드'를 비롯한 단편선 두 편 등 독립영화 여섯 편, '대부' 1·2, '8과 1/2', '인생은 아름다워' 등 예술영화 네 편을 상영할 예정이다.

서울영화센터의 모든 상영작은 센터 혹은 디트릭스 누리집에서 예매할 수 있다.





주용태 서울시 경제실장은 "영화인들이 창작과 교류, 발표의 장으로 서울영화센터를 적극 활용할 수 있도록 시설 대관과 작업공간 운영을 지원하겠다"며 "서울영화센터를 영화 산업 종사자들이 자유롭게 소통하고 협업할 수 있는 영상산업·문화의 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





