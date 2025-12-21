원달러 환율 상고하저…2026년 연평균 1400원 전망

대미 투자·해외 증시 자금 유출로 상반기 고점 유지

WGBI 편입·경상수지 흑자로 하반기 점진적 하락

내년 원·달러 환율은 상반기 높은 수준을 이어간 뒤 하반기 들어 완만히 하락해 연평균 1400원을 기록할 것이란 전망이 나왔다.

21일 LG경영연구원이 발표한 '2026년 국내외 경제전망'에 따르면 내년 상반기 원·달러 환율은 대미 투자 집행 과정에서 발생하는 외화 조달 수요와 해외 증시 투자 지속에 따른 자금 유출 영향으로 높은 수준에서 등락을 이어갈 가능성이 크다. 미국 증시로의 자금 쏠림이 이어지는 상황에서 한국 기업의 대미 직접투자 집행 시점과 규모를 둘러싼 불확실성도 환율 상방 압력으로 작용할 것으로 분석됐다.

다만 하반기에는 외환 수급 여건이 점진적으로 개선될 것으로 전망됐다. 한국 국채의 세계국채지수 편입에 따라 외국인 채권 자금이 순차적으로 유입되고 반도체 등 정보기술 수출 호조와 원자재 가격 안정으로 경상수지 흑자가 이어지면서 원화 약세 압력이 완화될 가능성이 크다는 분석이다. 이에 따라 원·달러 환율은 상반기 고점 이후 하반기 들어 완만한 하락 흐름을 보이며 연중으로는 상고하저 양상이 나타날 것으로 내다봤다.

글로벌 경제는 보호무역 기조 확산과 정책 불확실성 지속에도 불구하고 인공지능 산업과 인프라 투자가 경기 하방을 지탱하며 3% 내외의 성장률을 기록할 것으로 전망됐다. 자유무역 환경에 최적화됐던 글로벌 생산 구조는 관세 상승과 안보 비용 증가로 효율성이 저하되고 있으며 각국은 생산성 제고를 위한 기술 투자와 재정 지출 확대에 나설 것으로 분석됐다.

보고서는 수출 여건 악화에 대응해 주요국 정부가 재정 확장과 통화 완화를 병행하며 내수 부양에 나설 것으로 내다봤다. 이 과정에서 재정 여력에 따라 국가별 성장 흐름의 차별화가 나타날 것으로 전망됐다.

한국경제는 확장적 재정정책과 인공지능 관련 산업의 호조에 힘입어 올해 1.1% 성장에서 2026년에는 2% 성장으로 개선될 것으로 예상됐다. 정부는 150조원 규모의 국민성장펀드를 조성해 인공지능 반도체 모빌리티 바이오 등 전략 산업 투자를 확대하고 사회간접자본 예산도 늘릴 계획이다. 이에 따라 설비투자가 회복세를 이어가고 5년 연속 감소했던 건설투자도 플러스로 전환될 것으로 분석됐다.

수출은 증가세가 둔화할 것으로 전망됐다. 반도체 고대역폭 메모리 등 인공지능 관련 품목은 글로벌 설비 투자 확대의 수혜로 견조한 흐름을 이어가겠지만 석유화학 철강 가전 등 전통 주력 산업은 글로벌 수요 둔화와 중국과의 경쟁 심화로 회복 속도가 더딜 것으로 보인다.





금융시장에서는 주요국 중앙은행의 통화 완화 기조가 2026년에도 이어질 것으로 전망됐다. 미국은 중간선거를 앞두고 세 차례 안팎의 기준금리 인하가 예상되며 한국은행도 0.25%포인트 추가 인하 가능성이 제시됐다. 다만 산업별 경기 격차와 위험 회피 경향이 이어지면서 업황이 부진한 산업과 저신용 기업의 자금 조달 여건은 크게 개선되기 어려울 것으로 분석됐다.





