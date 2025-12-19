포항시, 흔들린 땅 위에 희망을 세우다… ‘공동체복합시설’ 첫 삽

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

심리 회복·돌봄·교육 아우르는 복합 공간, 2027년 준공 목표



이강덕 시장 “지진 아픔 넘어 공동체 회복하는 중요한 계기”

아픔을 견뎌낸 도시가 회복을 넘어, 재도약을 향한 도시 회복이 본격적으로 시작됐다.

포항시는 19일 '포항 공동체복합시설 건립사업' 착공식을 열고, 지진 피해로 상처받은 지역 공동체 회복과 시민 일상 재건을 위한 복합공간 조성에 본격 착수했다.

공동체복합시설 착공식. 포항시 제공

포항은 2017년 11월 촉발지진으로 인명과 재산 피해는 물론, 장기간에 걸친 심리적 상처와 공동체 붕괴를 겪어왔다.

이에 시는 지난 8년간 도시재생사업과 주거·생활 인프라 복구, 공동체 회복 프로그램 등을 지속적으로 추진하며 피해지역 주민들의 일상 회복 기반 마련에 힘써왔다.

이러한 노력의 연장선에서 추진되는 포항 공동체복합시설 건립사업은 지진 피해지역 주민들의 심리 회복과 공동체 재건을 위한 핵심 거점 조성 사업으로, 주민 돌봄과 문화·교육 기능을 통합한 복합형 공간을 마련하는 데 목적이 있다.

이날 착공식에는 이강덕 포항시장과 이재진 포항시의회 부의장, 김정재 국회의원(포항북), 시·도의원을 비롯해 행정안전부와 경북도 관계자, 관내 기관·단체장, 지역 주민 등 300여명이 참석해 사업 추진을 함께 축하했다.

포항 공동체복합시설은 북구 양덕동 일원에 지상 3층, 연면적 약 3700㎡ 규모로 조성되며, 총사업비 약 198억원을 투입해 2027년 상반기 준공을 목표로 한다.

'포항지진특별법' 제21조에 근거해 조성되는 이 시설에는 심리상담실, 재난안전수영장, 공동육아나눔터, 교육·문화교실, 기억의 공간 등 주민 수요를 반영한 다양한 기능이 들어설 예정이다. 지진 피해지역 주민들이 상담과 돌봄, 교육·문화 프로그램을 한 공간에서 이용할 수 있도록 설계됐다.

특히 시는 행정안전부와 기획재정부 등 관계 중앙부처와 국회를 여러 차례 방문해 사업 필요성을 설명하고, 제도 개선과 국비 지원 확대를 지속적으로 건의하는 등 중앙정부와의 협력을 통해 사업 추진 여건을 마련해 왔다.

여기에 더해 주민 의견 수렴과 참여 과정을 거치며 공동체복합시설 건립사업은 지진 피해지역 회복을 위한 핵심 거점 사업으로 공식화됐다.

시는 이를 통해 분산돼 있던 공동체 회복 관련 기능을 집약하고, 주민들이 다시 연결되고 회복할 수 있는 '공동체 회복 플랫폼'으로 활용한다는 계획이다.

이강덕 시장은 "이번 공동체복합시설 착공은 지진의 아픔을 딛고 공동체 회복으로 나아가는 중요한 출발점이 될 것"이라며 "지역 공동체의 상처를 치유하고 미래 세대가 안전하게 자랄 수 있는 토대를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





포항시는 이번 사업이 계획된 기간 내 안전하게 준공될 수 있도록 건립 전 과정을 철저히 관리하고, 준공 이후에도 지역 주민 중심의 운영과 프로그램 연계를 통해 공동체 회복 효과를 높여 나갈 방침이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

