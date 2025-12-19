정치권 영향력 확대 논의한 통일교 간부들…"2027년 대권 도전"

특검, 한학자 재판서 회의록 공개

2023년 국민의힘 당대표 선거때

교인 1만1010명 당원 가입 문건도

한학자 통일교 총재에 대한 재판에서 제20대 대선을 앞두고 통일교 고위 간부들이 정치권에 영향력을 행사할 방안을 논의한 정황이 공개됐다. 이들은 국회의원 공천권 확보, 2027년 대권 도전 등 로드맵을 구상한 것으로 파악된다.

한학자 통일교 총재. 연합뉴스

AD

19일 서울중앙지법 형사27부(우인성 부장판사) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의 속행 공판에서 특검팀은 통일교 고위 간부들의 회의록을 공개했다. 이 회의는 제20대 대선 5개월 전인 2021년 10월 진행됐다.

특검팀 공개 자료에 따르면 회의에 참석한 통일교 간부는 "우리 목표는 청와대에 보좌진으로 들어가는 것이다. 두 번째 목표는 여당이든 야당이든 (우리에게) 국회의원 공천권을 줘야 한다"며 "내년 1∼2월 중 (지지할 후보를) 선택해야 한다"고 언급했다.

다른 간부 역시 "국회의원 공천, 청와대 진출 등 기반 다지기가 절대 쉽지 않지만 여기까지 가야 우리가 안착할 수 있다"면서 "이렇게 가면 2027년 대권에도 도전할 수 있지 않겠나"고 말했다.

특검팀은 이 회의록을 제시하면서 증인으로 출석한 엄윤형 통일교 세계본부 신통일한국처장에게 "2021년 10월부터 대통령 선거에서 어떤 사람을 지지할지 계획했냐"고 물었고, 엄 처장은 "논의한 것 같다"고 답했다. 엄 처장은 이러한 논의의 배경에 윤영호 전 세계본부장의 의지가 있었다고 주장했다.





AD

특검팀은 또 통일교가 2023년 3월 국민의힘 당 대표를 뽑는 전당대회를 앞두고 교인들을 당원으로 가입시키려고 한 증거자료를 제시했다. 같은 해 2월 통일교 간부가 주고받은 '프로젝트 진행 상황'이라는 문건으로, 서울인천권역·경기강원권역 등 전국 교인 1만1010명이 국민의힘 당원으로 가입했다는 내용이 담겼다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>