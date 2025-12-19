엔씨소프트, 싱가포르 게임 개발사 주식 1534억원에 취득

엔씨소프트는 싱가포르 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 업체 INDYGO GROUP PTE.의 주식 6만7134주를 약 1534억원에 취득한다고 19일 공시했다. 취득 후 지분비율은 67%가 된다.





회사 측은 취득 목적에 대해 "모바일 캐주얼 사업 추진"이라고 밝혔다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr

