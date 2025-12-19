철원군, 2026년도 본예산 6205억원 확정…'지역경제 활력' 올인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 철원군은 세외수입 감소와 세수 여건의 불확실성으로 어려운 재정 여건 속에서 지역경제 활력을 위한 적극적 재정운용과 성과중심의 전략적 재정관리를 기본방향으로 예산을 내실있게 편성하여 역대 최대 규모의 예산안을 철원군의회에 제출하였고 2025. 12. 19.(금) 철원군의회에서 의결되었다.

이번 의결로 확정된 2026년도 본예산의 총규모는 전년도 본예산 5670억원보다 534억원을 증액한 6205억원이며, 일반회계는 491억원을 증액한 6008억원 특별회계는 42억원을 증액한 197억원으로 편성했다.

내년도 예산은 한탄강(송대소)유네스코 세계지질공원 거점공간 조성사업 60억원, 철원역사마을 프로젝트에 34억원, 자녀키움수당에 21억원, 하천 주민숙원 및 소하천 정비에 34억원, 체육대회 개최 운영을 위한 스포츠마케팅에 27억원, 철원 실내체육관 건립사업에 50억원, 철원군 장학사업에 40억원, 소규모 용배수로 정비 및 농로보수 등 농업기반시설 정비에 60억원, 논농업기계 구입지원에 15억원, 접경지역 생활기반(LPG) 조성사업에 54억원, 먹거리 통한 지원센터 건축에 43억원, 김화, 동송, 갈말 공공하수처리시설 증설사업에 209억원 등 각 분야에 균형 있게 예산을 반영하였다.





이현종 철원군수는 "저성장·고물가 등으로 대내외의 녹록지 않은 여건 속에서 철원군의회의 적극적인 협조와 철원군민 여러분의 아낌없는 신뢰와 성원 덕분에 6205억원이라는 역대 최대규모의 2026년 예산이 확정되었다"면서 "2026년도에는 철원군민 모두가 더 웃고 더 행복한 희망 철원의 모습이 지속될 수 있도록 재정 운용에 최선을 다하겠다"고 전했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

