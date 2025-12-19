광주은행, 비대면 은퇴자산관리 서비스 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주은행은 광주은행 Wa뱅크(App)를 통해 '비대면 은퇴자산관리서비스'를 오픈한다.

광주은행은 Wa뱅크(App)를 통해 '비대면 은퇴자산관리서비스'를 오픈한다고 19일 밝혔다.

이번에 선보인 비대면 은퇴자산관리서비스는 연금, 보험, 금융자산은 물론 부동산 등 비금융자산까지 포함해 고객이 입력한 정보를 기반으로 자산 현황을 점검하고, 개인별 상황에 맞는 은퇴 설계를 지원하는 것이 특징이다.

고객은 Wa뱅크 내 '더프라임에이지 은퇴설계' 메뉴에서 간단한 설문조사를 진행하면, 필요 생활비와 예상 연금 수령액, 보험 가입 현황 등을 한 화면에서 직관적으로 확인할 수 있다.

또한 분석 결과를 바탕으로 금융상품 추천, 주택연금 등 추가 연금 활용 전략, 절세 방안 등 은퇴 준비에 필요한 핵심 정보를 쉽고 실용적으로 제공한다.

이를 통해 고객은 영업점 방문 없이도 비대면으로 은퇴자산관리서비스를 이용할 수 있다. 보다 심층적인 상담이 필요한 경우에는 광주은행 본점 3층에 위치한 은퇴자산관리전문센터(The Prime Age Center)를 방문해 누구나 전문가 상담을 받을 수 있다.

이와 함께 PrimePB센터(상무지구), 봉선WM라운지, 첨단WM라운지 및 각 영업점 VIP룸을 통해서도 은퇴 자산관리 상담 서비스를 제공하고 있다.





광주은행 WM고객부 김홍화 부장은 "비대면 은퇴자산관리서비스를 통해 고객이 언제 어디서나 편리하게 노후를 설계할 수 있는 환경을 마련했다"며 "앞으로도 은퇴 준비에 실질적인 도움이 되는 맞춤형 자산관리 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

