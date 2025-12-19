"中, 2027년까지 반도체 장비 '최대 큰손'…韓은 3등"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

알리바바 등 '기술자립' 시도 노력 일환

국제반도체장비재료협회 보고서

대만 2위·한국 3위 시장 유지 관측

중국 동부 장쑤성 쑤첸에 위치한 반도체 제조 공장에서 한 기술자가 반도체 공정 장비를 점검하고 있다. AFP연합뉴스

중국이 2027년까지 전 세계 반도체 제조 장비 시장에서 '최대 구매처' 지위를 유지할 것으로 전망됐다. 미국과 반도체 패권경쟁을 벌이고 있는 중국이 기술 자립을 위해 관련 설비투자를 당분간 지속할 것이란 관측이다.

19일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 국제반도체장비재료협회(SEMI) 최신 보고서를 인용해 "중국 반도체 업체들이 설비 투자를 이어가면서 중국은 최소 2027년까지 세계 최대 반도체 장비 구매국이 될 것"이라고 보도했다.

미·중 간 반도체 패권 경쟁이 심화하는 가운데 중국은 화웨이와 알리바바, 바이두 등 기술기업들을 중심으로 국산 대체 제품 개발에 속도를 내고 있다. 로이터통신은 지난달 중국 정부가 국가 자금을 일부라도 지원받는 데이터센터에 외국산 인공지능(AI) 칩 사용을 중단하도록 지시했다고 보도한 바 있다.

다만 SEMI는 중국의 장비 투자 증가세가 점차 둔화해 2026년부터는 관련 판매가 완만한 감소 국면에 들어설 것으로 내다봤다.

중국에 이어 반도체 장비 구매 수요가 많은 곳은 대만과 한국으로 2위와 3위를 유지할 것으로 관측됐다. 대만에서는 AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 증가에 대응하기 위한 대규모 생산능력 확충이 관련 투자를 견인하고 있다고 보고서는 설명했다.

한국은 첨단 메모리 반도체 투자가 장비 수요를 주도하고 있으며, 특히 AI 서버 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM) 생산 확대가 투자 배경으로 꼽혔다.

글로벌 시장에서는 올해 반도체 장비 제조업체(OEM)의 매출이 전년 대비 13.7% 증가한 1330억달러(약 197조원)로 사상 최대를 기록한 뒤, 내년 1450억 달러(약 214조원), 2027년 1560억 달러(약 231조원)까지 증가할 것으로 예상됐다.





아짓 마노차 SEMI 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "전공정과 후공정 모두에서 3년 연속 성장이 예상되는 등 글로벌 반도체 장비 시장이 강한 성장세를 보이고 있다"며 "AI 관련 투자가 연중 예상치를 웃돌아 전 부문 전망을 상향 조정했다"고 말했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

