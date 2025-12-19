동아오츠카, KPGA 프로골퍼 이동환 선수와 후원 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동아오츠카는 KPGA 프로골퍼 이동환(속초아이) 선수와 후원 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이동환 선수는 2006년 일본투어에서 2승을 기록하며 최연소 신인왕에 올랐으며, 2012년에는 아시아 선수 최초로 PGA 투어 큐스쿨에서 수석 합격하는 성과를 거뒀다. 이후 다양한 무대에서 경쟁력을 입증해 왔으며, 현재 KPGA 투어에서 활약 중이다.

KPGA 프로골퍼 이동환 선수(왼쪽)와 박철호 동아오츠카 대표이사 사장이 19일 후원 계약 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 동아오츠카 제공.

동아오츠카는 이번 후원을 통해 이동환 선수의 경기력 향상과 안정적인 시즌 운영을 지원할 예정이다. 훈련과 대회 일정 전반에 걸쳐 포카리스웨트를 비롯한 스포츠음료 및 각종 스포츠 물품을 제공한다.

또한 포카리스웨트와 나랑드 사이다 브랜드 노출을 비롯해 골프 팬들과의 접점을 확대할 수 있는 다양한 이벤트와 프로모션을 이동환 선수와 공동으로 전개할 계획이다.





박철호 동아오츠카 대표는 "오랜 기간 국내외 무대에서 꾸준한 경쟁력을 보여온 이동환 선수와의 동행을 통해, 스포츠 현장에서의 수분 보충 중요성과 포카리스웨트의 가치를 더욱 널리 알릴 것"이라며 "선수가 최상의 컨디션으로 시즌을 치를 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





