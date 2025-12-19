이억원 "150조 국민성장펀드, AI 등 7건 1차 프로젝트 선정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융위원회, 이재명 대통령 업무보고

이억원 금융위원장(오른쪽). 윤동주 기자

AD

이억원 금융위원장이 150조원 국민성장펀드의 1차 메가프로젝트로 인공지능(AI)과 반도체, 이차전지 등 7건을 선정해 지원한다고 이재명 대통령 업무보고에서 밝혔다.

이 위원장은 19일 정부서울청사 별관에서 열린 업무보고에서 "1차 메가프로젝트로 AI, 반도체, 이차전지 등 지역과 산업생태계 전반의 경제적 파급 효과가 큰 7건을 후보군으로 선정했다"고 말했다.

150조원 규모로 조성되는 국민성장펀드는 AI·반도체·바이오·로봇 등 첨단전략산업과 관련 생태계를 폭넓게 지원한다. 내년부터 매년 30조원씩 향후 5년간 자금 공급을 본격 개시한다.





AD

전체 자금의 40% 이상은 지역에 배분될 예정이다. 산업 지원 효과를 제고하기 위한 공적보증 등 정책금융의 효율화와 금융산업 자체의 AI 전환 등 첨단산업화도 추진한다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>