QS랭킹 진입 발판… 동명대, 중국 대련 유학생시장 본격 공략

대련 주요 대학과 잇단 MOU… AI·공학 협력 확대·중국 동문 네트워크 구축

동명대학교가 최근 QS 월드랭킹 및 아시아 랭킹 진입을 계기로 중국 대련지역 대학들과 협력을 강화하며 중국 유학생 시장 진출을 본격화하고 있다.

동명대 이상천 총장단은 최근 중국 대련지역을 방문해 대련공업대학교, 랴오닝기전전문대학교, 대련해양대학교 등을 차례로 찾아 국제교류 확대와 외국인 유학생 유치 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 방문은 실질적인 교육·연구 협력 기반 구축과 대학의 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 추진됐다.

대련공업대학교와는 AI 및 컴퓨터공학 분야를 중심으로 공동연구 추진, 국제 학술대회 공동 개최, 학생 교류를 통한 캡스톤 디자인 운영 등 다각적인 협력 방안을 논의했다. 또 교수진 상호 파견과 석·박사 과정 활성화 등 교육·연구 전반에 걸친 협력에도 뜻을 모았다.

이상천 총장은 직접 중국 현지를 찾아 유학생 유치 활동에 나서며 글로벌 역량 강화를 위한 적극적인 행보를 이어가고 있다. 이 총장은 "중국 유학시장을 적극 공략해 글로벌 대학으로서 동명대의 위상을 높이고, 우수한 중국 유학생 유치를 통해 한 단계 도약하는 글로벌 명문대학의 기반을 마련하는 계기가 됐다"고 말했다.

총장단은 대련지역 대학과의 교류 일정을 마친 뒤 베이징으로 이동해 동명대학교 출신 중국인 유학생 동문회 설립도 추진할 예정이다. 동문회는 중국 각 지역에서 활동 중인 동문 네트워크를 체계화해 유학생 유치, 산학협력, 현지 취·창업 지원 등 실질적인 글로벌 협력 거점 역할을 수행할 것으로 기대된다.





동명대는 이번 중국 출장을 RISE(지역중심 대학지원체계) 사업의 글로벌 분야와 연계해 추진하고 있다. 단순한 유학생 유치에 그치지 않고, 우수 외국인 유학생을 지역 인재로 양성해 지역사회와 함께 성장하는 글로벌 산학협력 모델을 구축한다는 계획이다.

동명대가 중국 대련 지역 대학과 연이은 MOU를 체결하고 있다.

