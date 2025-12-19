여수시, 11번째 웹드라마 '더 섬' 제작 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여수세계섬박람회 연계 관광 스토리텔링



전남 여수시는 내년 3월 배포를 목표로 열한 번째 여수관광 웹드라마 '더 섬(The Island)'의 본격 제작에 돌입했다고 밝혔다.

이번 작품은 여수의 섬에서 태어나 각기 다른 삶을 살아온 5명의 동창이 경쟁사회 속 상실과 갈등을 마주하며 세대 간 오해와 차이를 극복해 나가는 과정을 총 5화, 50분에 담았다.

여수시의 열한 번째 웹드라마 '더 섬'이 촬영에 들어갔다. 여수시 제공

1화 이 밤을 다시 한번, 2화 꿈결 같은 세상, 3화 그대 발길 머무는 곳에, 4화 바라볼 수 없는 그대, 5화 사랑의 썰물로 이어지며 "찢어진 지도"를 매개로 과거와 현재가 서로 소통하며, 이야기의 몰입도와 재미를 높인다.

주인공들은 서로를 통해 희망과 용기를 회복하고 평범한 일상의 소중함을 깨달아가는 여정이 아름다운 여수의 풍경을 배경으로 펼쳐진다.

특히, 도해(島海)와 그의 아들 대헌이의 영혼이 뒤바뀌는 사건을 중심으로 전개되는 이번 이야기는 세대 간 갈등과 이해를 새로운 시각에서 풀어낸다.

극 중 달이는 섬과 바다를 연결하는 여수의 11개 다리(일레븐 브리지)를 상징하며, 이번 작품이 여수시의 11번째 웹드라마라는 점과도 맞물려 특별한 상징성을 더한다.

또한, 이번 웹드라마는 K-컬처의 세계화 흐름을 반영해, 케이팝 '데몬 헌터스'를 연상시키는 아이돌 지망생 대헌이와 외국인 엘라가 만들어가는 로맨스 서사도 함께 그린다.

두 캐릭터의 만남과 성장 과정 속에서 자연스럽게 여수의 주요 관광 명소와 지역의 매력을 소개하며, 글로벌 시청자에게도 공감과 흥미를 전한다.

촬영은 낭도와 추도의 숨은 명소를 비롯해, 적금대교, 가사리 갈대밭, 짚라인, 해상케이블카 등 여수의 대표 관광지를 두루 담아내며 지역의 아름다움과 풍경을 영상으로 담았다.

시 관계자는 "여수시는 웹드라마를 통해 도시의 매력과 스토리를 가장 효과적으로 전달해 왔다"며 "이번 열한 번째 웹드라마 '더 섬' 역시 2026여수세계섬박람회를 앞두고 여수만의 감성과 세계관을 담아, 국내외 관광객들에게 새로운 경험과 이미지를 선사할 것"이라고 말했다.

한편, 여수시의 웹드라마는 단순한 홍보 영상을 넘어 도시의 정체성과 문화적 상징성을 스토리텔링으로 구현하는 대표 콘텐츠로, 매 작품 다양한 여수 관광 매력을 자연스럽게 담아내며 호응을 얻고 있다.





2015년 첫 작품 '신지끼의 사랑이야기'를 시작으로 올해 '그림자'까지 10년 가까이 웹드라마 제작을 이어오며 국내외 웹페스트에서 꾸준히 호평을 얻어온 것은 물론, 웹드라마 성지이자 K-콘텐츠 기반 관광 홍보의 선도 지역으로 주목받고 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

