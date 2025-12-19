[클릭 e종목]"SG, 친환경 아스콘으로 실적 턴어라운드 본격화 전망"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

교보증권은 19일 SG에 대해 독보적인 '에코스틸아스콘' 기술과 관급 공사 수주 확대를 바탕으로 2026년 강력한 성장을 이룰 것이라고 전망했다.

교보증권은 SG의 성장을 견인할 핵심 요소로 ▲중소기업 적합업종 규제 해제에 따른 관급 아스콘 공사 수주 효과 지속 ▲국내 기업과의 협업을 통한 '에코스틸아스콘' 시장 점유율 확대 ▲해외 특허 출원을 통한 글로벌 인프라 투자 참여 가시화 등을 꼽았다.

김지영 교보증권 연구원은 "SG가 개발한 '에코스틸아스콘(EcoSteelAscon)'은 제강 슬래그를 재활용한 100% 자원 순환형 제품으로, 일반 아스콘 대비 수명이 2.2배 길고 공사비는 16.3% 절감되는 등 경제성과 내구성을 동시에 갖췄다"며 "최근 전기차 보급 확대로 인해 무거운 배터리 무게를 견딜 수 있는 고강도 도로 포장재의 중요성이 커지면서 SG의 기술력이 더욱 주목받고 있다"고 밝혔다.

환경적인 측면에서 SG 경쟁력이 독보적이라는 평가다. '에코스틸아스콘'은 일반 아스콘 대비 미세먼지 발생량을 최대 85.7%까지 저감하며, 9.3dB의 소음 저감 효과를 증명해 국토교통부로부터 건설 및 재난안전 신기술 인증을 획득했다. 여기에 1급 발암물질을 제거하는 친환경 설비 'SGR+'까지 더해져 업계 내 독점적 지위를 굳히고 있다.

해외 사업에 대한 기대감도 높다. SG는 최근 러시아 도로 인프라 복구 수요에 대비해 관련 기술의 러시아 특허 출원을 완료했다. 이는 향후 우크라이나 재건 사업 등 글로벌 시장 진출을 위한 선제적 조치로 풀이되며, 종전에 따른 도로교통 운송 인프라 재건 수혜 가능성도 점쳐진다.





AD

SG 회사 관계자는 "2024년 매출액은 47% 가량 성장한 1189억원을 기록했다"면서 "2025년을 기점으로 수익성 개선과 함께 친환경 아스콘 시장의 압도적 1위 기업으로서의 위상을 공고히 할 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>