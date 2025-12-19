남극 최대 황제펭귄 번식지서 새끼 70% 사라졌다[과학을읽다]

로스해 쿨먼섬 개체수 급감…극지연 "빙산이 먹이길 차단"
남극 최대 황제펭귄 번식지 가운데 하나인 로스해 쿨먼섬에서 황제펭귄 새끼 개체수가 1년 새 약 70% 급감한 것으로 확인됐다. 대형 빙산이 번식지 출입로를 막으면서 먹이 공급이 끊긴 것이 주요 원인으로 지목됐다.
극지연구소는 남극 로스해 쿨먼섬(Coulman Island)에서 관측된 황제펭귄 새끼 수가 지난해 약 2만1000마리에서 올해 약 6700마리로 크게 줄었다고 밝혔다. 인근 다른 번식지에서는 유사한 현상이 확인되지 않아 특정 환경 요인이 작용한 이례적인 사례로 분석됐다.
연구진은 지난달 현장 조사에서 길이 약 14㎞, 면적이 축구장 약 5000개에 달하는 거대 빙산이 번식지와 바다를 잇는 주요 출입구를 가로막고 있는 모습을 확인했다. 위성 자료 분석 결과, 이 빙산은 지난 3월 난센 빙붕에서 분리돼 북상한 뒤 7월 말쯤 번식지 입구를 차단한 것으로 나타났다.
황제펭귄은 매년 6월 산란 후 암컷이 바다로 나가 먹이를 구하고 수컷이 알을 품는다. 이후 2~3개월 뒤 새끼가 부화할 무렵 암컷이 돌아와 먹이를 공급하는데, 이번에는 빙산이 이동 경로를 막으면서 다수의 새끼가 굶주림에 노출된 것으로 추정된다. 드론 촬영 영상에서는 빙산 절벽에 막혀 번식지로 돌아가지 못한 수십~수백 마리의 성체와 장기간 체류를 보여주는 배설 흔적도 확인됐다.
조사를 총괄한 김정훈 극지연구소 박사는 "살아남은 약 30%의 새끼는 어미가 빙산으로 막히지 않은 다른 경로를 통해 먹이를 공급받은 것으로 보인다"며 "빙산이 다음 번식기 전까지 사라지면 회복 가능성은 있지만, 장기간 정체될 경우 황제펭귄이 다른 번식지로 이동하는 등 장기적 영향이 나타날 수 있다"고 설명했다.
위성 자료를 분석한 박진구 박사는 "난센 빙붕에서 분리된 빙산의 이동 경로가 다른 주요 황제펭귄 서식지 인근도 지나고 있다"며 "빙붕 붕괴가 황제펭귄을 비롯한 남극 생태계에 잠재적 위협이 될 수 있음을 보여주는 사례"라고 우려했다.
연구팀은 이번 사례를 내년 남극해양생물자원보존위원회(CCAMLR) 등 국제기구에 공식 보고할 계획이다. 로스해는 백만 마리 이상의 아델리펭귄과 수만 마리의 황제펭귄을 비롯해 고래, 물범, 바닷새, 크릴 등이 서식하는 세계 최대 규모의 해양보호구역이다.
극지연구소는 2017년부터 해양수산부 연구개발(R&D) 사업인 '로스해 해양보호구역의 보존조치 이행에 따른 생태계 변화 연구'를 수행하며, 현장 조사와 위성·항공 등 원격탐사 기법을 결합해 주요 종의 개체수 변화와 환경 요인을 장기 분석하고 있다.
신형철 극지연구소 소장은 "이번 사태는 기후변화가 남극 생태계에 어떤 예측 불가능한 위험을 가져올 수 있는지를 보여주는 사례"라며 "내년 번식기까지 위성 관측과 현장 조사를 강화하고, 기후변화가 남극 생태계에 미치는 영향을 지속적으로 연구하겠다"고 말했다.
