NH농협금융, 금융교육 확대로 포용금융 앞장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농협은행·NH투자증권·농협생명·농협손해보험 주축

생활밀착형 금융교육 실시

AD

NH농협금융지주는 금융소비자의 금융에 대한 이해도 제고와 금융사기 피해 예방을 지원하기 위해 고객 대상 금융교육을 그룹 차원에서 지속 확대하고 있다고 19일 밝혔다.

NH농협금융은 2025년 한 해 동안 농협은행, NH투자증권, 농협생명, 농협손해보험 등이 주축이 되어 각 사의 전문성을 바탕으로 청소년과 다양한 계층의 고객을 대상으로 생활 밀착형 금융교육을 실시해왔다.

특히, 금융감독원이 추진하는 '1사1교 금융교육' 등 정책 취지에 부응해, 학교 및 지역사회와 연계한 금융교육에도 참여하며 미래 세대의 금융역량 강화를 위한 역할을 수행하고 있다.

농협은행은 '히어로고객'으로 지칭한 경찰·소방공무원 및 군 장병을 대상으로 신규 금융교육을 실시한 바 있으며, 수능을 마친 고3 학생을 대상으로 '학교로 찾아가는 금융·진로교육'을 전국적으로 진행해 호평을 받고 있다.

NH투자증권은 금융교육 활성화를 위해 외부 전문교육업체와 계약을 맺고 실시한 '자유학기제 금융교육' 활동은 우수사례로 평가받고 있으며, 임직원 주도의 자발적 금융교육 참여에 앞장서고 있다.

NH농협금융은 "금융교육은 고객이 금융을 올바르게 이해하고 활용할 수 있도록 돕는 중요한 기반으로, 앞으로도 그룹 차원의 협업을 통해 고객 중심 금융교육을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





AD

한편, NH농협금융은 향후에도 금융교육을 포함한 금융소비자 보호와 포용금융 차원의 다양한 활동을 균형 있게 추진하며 금융의 사회적 책임을 충실히 이행해 나갈 계획이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>