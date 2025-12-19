횡성군, 국토부 '도시재생혁신지구 국가시범지구' 최종 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인구 30만~100만 대도시 틈바구니 속 군 단위 지자체 선정

e모빌리티 배후도시 조성 경제 거점 마련…총사업비 1470억 규모

강원도 횡성군은 국토교통부 주관 '2025년 하반기 도시재생혁신지구 국가시범지구' 공모사업에 최종 선정되는 쾌거를 거뒀다. 인구 5만 명 미만의 소규모 지자체가 대도시 위주의 국책사업인 혁신지구에 선정된 것은 전국적으로도 매우 이례적인 사례로, 지방소멸 시대에 소도시가 나아갈 새로운 모델을 제시했다는 평가다.

횡성 e모빌리티 복합지원센터 조감도. 횡성군 제공

도시재생 혁신지구는 쇠퇴한 도심에 산업·상업·주거가 결합된 경제거점을 조성하는 대규모 국책사업이다. 그간 서울 용산, 천안, 구미 등 인구 규모가 크고 지역 내 총생산(GRDP)이 높은 광역 대도시나 거점 도시들이 주로 선정돼 왔다. 횡성군은 인구 4만6000명이라는 지리적·인구적 한계에도 불구하고, 횡성의 미래 먹거리인 '이모빌리티' 산업과 도시재생을 결합한 독창적인 전략을 내세워 심사위원들의 높은 평가를 받았다. 이는 대도시 위주의 재생 사업에서 벗어나, 지역 특화 산업을 기반으로 한 '작지만 강한 경제 도시'의 가능성을 입증한 결과다.

이번 선정으로 횡성군은 국비 250억원을 포함한 총 1470억원의 사업비를 투입해 횡성읍 일대를 대대적으로 개편한다.

주요 사업 내용은 ▲이모빌리티 배후 거점 조성 : 연구센터, 비즈니스 지원시설 등 산업 인프라 구축 ▲청년 중심 주거·문화 공간 : 청년 창업지원 주택 및 복합 문화시설 건립 ▲스마트 교통 네트워크 : 자율주행 셔틀 및 스마트 주차 시스템 도입 등이다.

군은 이번 사업을 통해 약 983명의 일자리 창출과 2734억원 규모의 생산 유발 효과, 1047억원의 부가가치 유발효과가 발생할 것으로 기대하고 있다. 특히 모빌리티 관련 기업 유치와 인구 유입의 선순환 구조를 만들어 인구소멸 위기를 정면으로 돌파하겠다는 계획이다.

우천면 국토부 도시재생 공모 선정 구상도. 횡성군 제공

횡성군과의 긴밀한 협력과 전폭적 지원으로 이번 성과를 이뤄낸 심천섭 강원특별자치도 도시재생과장은 "인구 규모나 경제 지표면에서는 불리한 여건이었지만, 횡성군이 가진 명확한 비전과 추진 의지가 높은 평가를 받았다"며 "이는 인구소멸 위기를 겪는 강원도 내 지자체들에게 '인구규모가 작아도 비전을 가진 혁신모델만 있다면 가능하다'는 희망의 사례가 될 것"이라고 전했다.





한성현 군 투자유치과장은 "이번 선정은 횡성이 단순히 머무르는 도시가 아닌, 미래 산업을 이끄는 혁신 도시로 변모하는 변곡점이 될 것"이라며 "인구 5만 도시의 기적이 대한민국 전체 소도시 재생의 교과서가 될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

