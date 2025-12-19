국민의힘·개혁신당, 21일 오찬 회동…"통일교 특검법 추가 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"핵심 쟁점 추가 논의 필요"

송언석 국민의힘 원내대표와 천하람 개혁신당 원내대표가 오는 21일 오찬 회동을 통해 통일교 특검법 발의를 위한 논의를 이어간다.

천 원내대표는 19일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "통일교 특검법과 관련해 국민의힘과 협의를 이어가고 있으며 몇 가지 핵심 쟁점에 대해서는 추가 논의가 필요한 상황"이라고 전했다.

송언석 국민의힘 원내대표와 천하람 개혁신당 원내대표가 17일 서울 여의도 국회에서 회동하고 있다. 2025.12.17 김현민 기자

송 원내대표와 천 원내대표는 지난 17일 통일교 특검법과 관련해 첫 공식 논의를 가진 바 있다. 특검 수사 대상과 범위, 특검을 추천할 대상 등이 주요 쟁점이다.

천 원내대표는 "국민적 관심과 요구가 큰 사안인 만큼 통일교 특검 단독으로 우선 정리될 수 있도록 속도감 있게 협의하고 있다"며 "다른 사안들과의 병행 여부 역시 국민 신뢰의 관점에서 신중히 검토하고 있다"고 밝혔다.





이어 "개혁신당은 통일교 특검이 진영 문제로 호도되지 않고 국민 앞에서 의혹을 분명히 정리하는 과정이 돼야 한다는 원칙을 중요하게 보고 있다"며 "이러한 취지가 훼손되지 않도록 책임감을 갖고 논의를 이어가겠다"고 했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

